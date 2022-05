am 23.05.2022 - 09:01 Uhr

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Herbst haben sich Tim Mälzer und Steffen Henssler am Sonntagabend bei Vox erneut als Essenslieferanten duelliert - und zwar mit Erfolg. "Mälzer und Henssler liefern ab" verzeichnete am Sonntagabend im Schnitt 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 720.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei sehr guten 11,0 Prozent. Das war kaum weniger als beim Auftakt im September und sogar deutlich mehr als bei der zweiten Folge, die Ende Oktober lief.

Zugleich bewegte sich "Mälzer und Henssler liefern ab" in der Zielgruppe auf Augenhöhe mit "Ninja Warrior Germany - Allstars" (DWDL.de berichtete), aber auch mit Sat.1, wo der Spielfilm "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" mit 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenfalls punktete. Insgesamt erreichte der Streifen 1,56 Millionen Menschen. Sat.1 gewann zudem das Film-Duell gegen ProSieben: Dort musste sich "Escape Room" mit 9,1 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern begnügen.

Am späten Abend steigerte sich aber auch ProSieben noch auf einen zweistelligen Marktanteil und kam mit "Zombieland: Doppelt hält besser" auf 10,4 Prozent. Sat.1 überzeugte zu diesem Zeitpunkt noch mit "Mission: Impossible - Rogue Nation" und kam auf 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Durchwachsen verlief der Film-Abend dagegen für RTLzwei, wo die beiden deutschen Filme "Die Welle" und "Systemfehler" auf Marktanteile von 4,1 und 5,0 Prozent in der Zielgruppe kamen. Bei Kabel Eins erreichten die "Trucker Babes" im Schnitt 4,8 Prozent.

Unter den kleinen Sendern knackte derweil ZDFneo die Millionen-Marke: Trotz "Tatort"-Konkurrenz sahen 1,07 Millionen Menschen "Ein starkes Team". Bei One kam die spätere "Tatort"-Wiederholung auf 580.000 Zuschauende, nachdem "Keiner schiebt uns weg" zum Start in den Abend nur 120.000 Personen erreichte. Durchweg stark war Nitro unterwegs: Dort steigetre sich "CSI: Den Tätern auf der Spur" bis 22:46 Uhr auf 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei 5,3 Prozent, nach Mitternach waren sogar teils mehr als sieben Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV