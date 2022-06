Die Quoten der neuen Sat.1-Show "All Together Now" fahren weiter Achterbahn. Konnte sich das Musik-Format in der vorigen Woche noch auf gute 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigern, so gingen die Zahlen diesmal wieder spürbar zurück. Mit nur 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren kam "All Together Now" am Freitagabend nicht über einen Marktanteil von 5,4 Prozent hinaus. Immerhin: Ein neuer Tiefstwert blieb der Musikshow damit erspart - wirklich berauschend lief es aber freilich nicht, zumal auch die Gesamt-Reichweite mit nur 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern weiter überschaubar blieb. Hier lag der Marktanteil bei nur 3,0 Prozent.

Und besser wurde es danach nicht: Mit zwei Folgen von "Let the music play" kam Sat.1 zu später Stunde nicht über Marktanteile von 4,0 und 3,2 Prozent beim jungen Publikum hinaus - wie schon am Vorabend, stößt das "Hit-Quiz" also auch am späten Abend auf nur wenig Gegenliebe beim Publikum. Die Primetime verhagelte dem Sender letztlich auch wieder die Tageswerte: Mehr als ein durchschnittlicher Marktanteil von 6,7 Prozent war für Sat.1 am Freitag nicht drin. Lichtblicke gab's erneut um 15 und 16 Uhr, wo "Auf Streife - Die Spezialisten" und "Klinik am Südring" mit Marktanteilen von 11,1 und 12,2 Prozent überzeugten - dass beide Formate dennoch keine Zukunft haben, wirkt vor diesem Hintergrund umso kurioser.

Ähnliches Bild bei Vox: Dort überzeugte "Shopping Queen" am Nachmittag mit richtig guten 11,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, während am Abend mit Musik nicht viel zu holen war. "Die Hitwisser" enttäuschten um 20:15 Uhr mit nur 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Vox reihte sich damit recht deutlich hinter RTLzwei sein, das mit dem Spielfilm "Departed - Unter Feinden" gute 5,5 Prozent verzeichnete. Auch für Kabel Eins ging es im Laufe des Abends nach oben: Dort steigerte sich "Navy CIS" nach anfangs schwachen 3,7 auf bis zu 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

ProSieben war mit seinem Film-Doppelpack am Freitagabend sogar durchweg zweistellig, kam erst mit "Iron Man 2" auf 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 10,3 Prozent in der Zielgruppe, ehe "300" noch genau 10,0 Prozent schaffte. Auch "Galileo" hielt sich am Vorabend bereits bei knapp mehr als zehn Prozent, nachdem schon ein großer Teil der Sitcom-Schiene am Nachmittag auf dieser Flughöhe unterwegs war. Am besten lief es dort für "The Big Bang Theory", das bis zu 12,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte.

