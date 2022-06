Im ersten deutschen Bundesland haben die Sommerferien bereits begonnen, in weiteren stehen sie mehr oder weniger unmittelbar vor der Tür. Dass Urlaub aktuell ein Thema ist, lässt sich auch an den TV-Quoten ablesen. Zu den Quoten-Überraschungen des Montags gehörten zwei Privatsender-Formate, die fernab von Deutschland aufgenommen wurden. So startete etwa die zweite Staffel von "Bella Italia" bei RTLzwei mit den mit Abstand besten Marktanteilen. Performte die erste Runde 2021 noch mehr oder weniger auf Senderschnitt (oder leicht drüber), machte die Erstausstrahlung am Montag zur besten Sendezeit nun einen gewaltigen Sprung und bescherte RTLzwei im Schnitt wunderbare 8,7 Prozent Marktanteil. 0,99 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu.

Mit den Camping-Geschichten überholte RTLzwei nicht nur Sat.1, sondern auch ProSieben spielend. Sat.1 hatte am Montagabend kaum etwas zu melden, zwei Ausgaben von "111" rund um Sportskanonen und Hingucker fristeten mit 4,2 und 3,9 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten ein ziemlich trauriges Dasein. Und auch ProSieben wird an diesem Morgen angesichts der Quoten des vergangenen Abends sicher nicht in Jubel ausbrechen. Auf 7,6 und 7,7 Prozent Marktanteil kamen die US-Serien "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" – zumindest bei den jungen Ärzten war dies aber immerhin der beste Wert der laufenden Staffel.

Zurück zum Thema Urlaub: Auch in dieser Woche funktionierte bei Vox "Goodbye Deutschland" herausragend. Neue Mallorca-Geschichten bescherten der Produktion ab 20:15 Uhr bereits tolle 9,9 Prozent Marktanteil. Zwei Stunden später schickte Vox eine Wiederholung des Formats auf Sendung – die Quoten stiegen auf 11,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Im Gesamtmarkt wurden zunächst 1,29 und dann 0,86 Millionen zusehende Personen erreicht. Stark unterwegs waren im Anschluss auch die nächtlichen "Vox Nachrichten", die mit 13,3 Prozent zu überzeugen wussten.

So kam es, dass Vox den Montag mit Blick auf die Tagesmarktanteile als Zweiter bei den Umworbenen abschloss: Mit neun Prozent stand hier ein ausgezeichnetes Ergebnis, nur RTL war noch ein Stück gefragter. Auch RTLzwei gab mit 5,8 Prozent eine überdurchschnittlich gute Figur ab; und landete sogar vor Sat.1, das mit den erzielten 5,6 Prozent sicherlich alles andere als zufrieden sein wird.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV