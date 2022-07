Das Formel 1 Rennen in Silverstone war am Sonntag eines von vier in diesem Jahr, die auch bei RTL und somit frei empfangbar in Deutschland zu sehen sind. Seit Anfang zurückliegenden Jahres hat Sky den Free-TV-Sender bekanntlich als erste Anlaufstelle für die Königsklasse des Motorsports abgelöst. Das Rennen, das so wirklich gegen gegen 17 Uhr begann, weil es beim eigentlichen Start um 16 Uhr einen schweren Crash gab, erreichte diesmal bei RTL 14,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. 0,44 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, insgesamt kam RTL mit den Rennbildern auf 2,39 Millionen Zuschauende – deutlich weniger als zu Zeiten, in denen der Sender alle Grand Prix eines Jahres im Programm hatte.

Das Überraschende aber ist: Bei den 14- bis 49-Jährigen war die parallele RTL-Übertragung für Sky Sport F1 nicht im Geringsten eine Konkurrenz. Im Gegenteil: Mit diesmal 16,9 Prozent Marktanteil lief es so gut wie fast noch nie in 2022. Einzig der am ganz frühen Morgen gestartete Australien-Grand-Prix hatte dem Sender noch mehr Zusehende beschert. 0,45 Millionen 14- bis 49-jährige Menschen sahen die Bilder aus Silverstone nun bei Sky. Insgesamt schauten 0,63 Millionen Menschen zu, ähnlich viele hatte Sky vor drei Wochen auch bei der Übertragung des Rennens aus Aserbaidschan generiert.

Mit 3,3 Prozent Tagesmarktanteil schob sich Sky Sport F1 in den Charts jedenfalls auf Platz neun und war somit erster Verfolger der klassischen Vollprogramme. RTL kam auf 9,5 Prozent in der Zielgruppe und sicherte sich somit die Pole Position. Wenig gefragt waren im Vorfeld der F1-Übertragung alte "Alt & abgefahren"-Episoden, die nämlich nicht über sechs und fünfeinhalb Prozent in der Zielgruppe hinauskamen. Gut lief es für das RTL-Programm derweil nach 19 Uhr. "RTL Aktuell" begann wegen der längeren Formel1-Übertragung gut zehn Minuten später als üblich; 15,1 Prozent Marktanteil wurden bei der von Maik Meuser moderierten Ausgabe generiert. "Exclusiv – Weekend" ab 19:18 Uhr dann auf gute 12,3 Prozent bei den Jüngeren.

Mit passablen Ergebnissen startete am frühen Sonntagnachmittag indes die neue Nitro-Sendung "Abgeschleppt – Deutschland am Haken". Ab 13:23 und 14:14 Uhr wurden im Schnitt 1,7 und 2,2 Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ermittelt. Abends drehte bei Nitro schließlich die Spurensicherung auf. "CSI" kam ab 22:50 Uhr auf extrem gute 7,4 Prozent Marktanteil. Auch die vorherigen Abenteuer aus dem "CSI"-Universum punkteten – "Miami" und "NY" zu Primetime-Beginn etwa mit jeweils knapp drei Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV