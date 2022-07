Vox hat mit seinen Serien am Mittwochabend weiterhin keinen Erfolg. Als Flop muss der Sender nun auch "Herzogpark" abhaken, das nach dem ohnehin schon schwachen Start in dieser Woche sogar noch weiter an Boden verlor. Nur noch 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, die sechste und letzte Folge kam knapp zwei Stunden später sogar nicht über 370.000 Personen hinaus. Gestartet war die Serie noch mit einer doppelt so hohen Reichweite. In der Zielgruppe bewegten sich die Marktanteile der drei Folgen diesmal zwischen 2,7 und 3,3 Prozent.

Mehr Menschen erreichte der Spartensender Nitro mit dem Spielfilm "The Transporter Refueled", der 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte. Auch "Navy CIS: New Orleans" lag bei Sat.1 Gold mit bis zu 580.000 Personen noch vor Vox, ZDFneo zählte mit "Wilsberg" sogar 1,53 Millionen Menschen. In der Zielgruppe wiederum musste sich "Herzogpark" unter anderem DMAX geschlagen geben, wo "Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge" mit sehr guten 3,3 Prozent Marktanteil in den Abend startete.

Zuschauer-Trend: Herzogpark Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Erfolgreichstes Primetime-Formate in der Zielgruppe war "TV total", das mit 12,9 Prozent Marktanteil so erfolgreich war wie seit Ende April nicht mehr. Vor diesem Hintergrund überrascht es ein wenig, dass "Blamieren oder Kassieren?" im Anschluss mit 10,5 Prozent seinen bislang schwächsten Wert erzielte. Insgesamt erreichte die Show mit Elton im Schnitt 920.000 Menschen, nachdem "TV total" zuvor noch 1,10 Millionen unterhalten hatte.

Rückläufig waren indes auch die Quoten der "Bachelorette", die bei RTL fast zwei Prozentpunkte weniger erzielte als noch vor einer Woche. Mehr als ein Marktanteil von 11,7 Prozent war für die Datingshow nicht drin, insgesamt blieb die Reichweite mit 1,30 Millionen Fans aber stabil. "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" konnte unterdessen bei RTLzwei mit Marktanteilen von 8,3 und 7,9 Prozent überzeugen und lag damit klar vor Sat.1, wo das Ranking "111 tierische Viecher" bei 6,4 Prozent verharrte.

Die Sat.1-Show musste sich auch Kabel Eins geschlagen geben, das mit dem Spielfilm-Klassiker "Mission Impossible" auf 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppel kam, ehe "Die Tom Cruise Story" sogar tolle 8,1 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV