Seit Donnerstag ist der Markt der Promi-Realityshows um ein Format reicher. Doch aus Quotensicht besteht für "Das große Promi-Büßen", das ursprünglich für Sat.1 gedacht war, nun aber bei ProSieben untergekommen ist, noch Luft nach oben. Die neue Sendung verpasste zum Auftakt knapp einen zweistelligen Marktanteil und brachte es mit 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren in der Zielgruppe auf 9,7 Prozent - ein Wert, der sich zumindest deutlich über dem Senderschnitt von ProSieben bewegte. Insgesamt schalteten 1,18 Millionen Menschen ein, die für einen Marktanteil von 5,0 Prozent sorgten.

Stärker als ProSieben war in der Zielgruppe allerdings RTL unterwegs, wo die Reportage "Ralf, die Hebamme - Ich bringe ein Kind zur Welt" um 20:15 Uhr von 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und der Marktanteil in der Zielgruppe bei guten 12,4 Prozent lag. Allerdings wollte es RTL am Donnerstag überhaupt nicht gelingen, das Publikum auch danach bei der Stange zu halten: So brach "RTL Direkt" auf 7,2 Prozent ein, ein "Extra Spezial" über unerfüllte Kinderwünsche enttäuschte später sogar mit desolaten 4,7 Prozent. Aber auch ProSieben konnte nach dem "Promi-Büßen" mit "red" nur noch durchwachsene 7,8 Prozent Marktanteil erzielen.

Ernüchternde Quoten gab's am späten Abend auch für Sat.1, das mit seinem Magazin "Akte" gerade mal 500.000 Zuschauende erreichte und auf einen Marktanteil von 4,6 Prozent in der Zielgruppe kam. "Akte" lag damit klar hinter dem zeitgleichen "K1 Magazin", für das bei Kabel Eins 600.000 Personen dran blieben. Der Marktanteil belief sich hier auf gute 5,8 Prozent, nachdem zuvor schon "Achtung Abzocke" mit 5,9 Prozent erfolgreich in die neue Staffel gestartet war. Durchschnittlich 850.000 Menschen sahen die neue Folge. Auf dieser Flughöhe bewegte sich auch "110 Notruf Deutschland", für das in Sat.1 um 20:15 Uhr durchschnittlich 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin waren.

Ähnliche Quoten wie für Sat.1 und Kabel Eins gab's für Vox, wo der Spielfilm "The High Note - Glaub an deinen Traum" auf 780.000 Menschen und 5,9 Prozent Marktanteil kam. Bei RTLzwei wiederum erzielte "Hartes Deutschland" zur besten Sendezeit unspektakuläre 4,9 Prozent, ehe "Das Messie-Team" später auf 3,9 Prozent zurückfiel. Tolle Erfolge zu später Stunde feierte dagegen Super RTL, wo "CSI: Miami" nach 22 Uhr auf 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 7,9 Prozent in der Zielgruppe aufdrehte. Auch die drei "American Fighter"-Filme bei Tele 5 waren mit Werten zwischen 3,1 und 4,2 Prozent bis weit in die Nacht hin gefragt. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent war Tele 5 daher dann auch so stark wie seit sieben Jahren nicht mehr. Nur Super RTL und Nitro verbuchten am Donnerstag höhere Tageswerte als Tele 5.

