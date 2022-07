Mit einem 4:0-Sieg gegen Dänemark startete die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft am Freitagabend glanzvoll in die Europameisterschaft. An die Quoten einer Fußball-EM der Männer reichte das Interesse dabei zwar nicht heran, sehr gut sah es trotzdem aus: Im ZDF erreichte die Übertragung des Spiels im Schnitt 5,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 25,9 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil 23,6 Prozent.

Am Vorabend hatte das ZDF schon die Partie zwischen Spanien und Finnland übertragen, die 1,84 Millionen Personen im Schnitt verfolgten. Das entsprach Marktanteilen von 12,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dazwischen waren zwischen 19:56 Uhr und 20:52 Uhr rund zwei Millionen Personen bei der Berichterstattung dabei, nach dem Schlusspfiff blieben noch 3,36 Millionen dran. Zum Abschluss des Fußball-Abends zeigte ds ZDF noch die Reportage "Fußball. Frauen. Power!", die noch 1,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher hielt. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei 11,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 12,6 Prozent erzielt.

Stärkster Fußball-Verfolger war am Freitagabend die ARD-Reihe "Praxis mit Meerblick", die mit einer Wiederholung des Films "Familienbande" erstaunlich erfolgreich unterwegs war: 3,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier ab 20:15 Uhr zu, was 15,9 Prozent Marktanteil entsprach. Dass es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,1 Prozent eher mau aussah, dürfte man da verschmerzen können.

Die "Tagesthemen" hielten danach noch 2,72 Millionen Personen vor dem Fernseher, was für 11,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. Etwa zur gleichen Zeit begann im ZDF das "heute-journal", das in der Halbzeitpause wieder nur eine Kurzausgabe war, dafür aber erwartungsgemäß eine deutlich höhere Reichweite hatte: Bei 5,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lief die Sendung.

