am 10.07.2022 - 11:02 Uhr

Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone am ehesten jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Am Samstagabend dominierten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender deutlich, wie die AdScanner-Verlaufskurven nochmals anschaulich darstellen. Florian Silbereisen feierte in einer ARD-Liveshow "Die große Schlagerstrandparty 2022", die unter dem Motto "Es geht wieder los" stand. Und auch wenn die Reichweiten von Beginn an stark waren, ging es für manche Zuschauerin und manchen Zuschauer noch nicht direkt um 20:15 Uhr wieder los. Die Reichweiten-Kurve der Schlagershow schnellte insbesondere um 21:45 Uhr nochmals deutlich nach oben. Zu diesem Zeitpunkt endete im Zweiten die Krimiwiederholung der Reihe "Friesland".

© AdScanner

Diese hatte zuvor ihr Publikum recht stabil gehalten, doch sowohl zum Start von "Der Alte" um 21:45 Uhr als auch eine Stunde später, als das "heute journal" begann, verlor das Zweite Deutsche Fernsehen am Samstagabend Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön zu erkennen ist zudem, dass RTL ebenfalls nach 22 Uhr am Stärksten unterwegs war. "Dumm gelaufen" erreichte nach 22 Uhr seinen Peak. Insofern ist es auch stimmig, dass zwischen Das Erste, dem ZDF und RTL der größte Publikumsaustausch stattfand, wie unsere ZapIn-ZapOut-Grafik belegt.