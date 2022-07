Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Schon nach vorläufig gewichteten Zahlen bescherte der Besuch von Klaas Heufer-Umlauf "Böhmi brutzelt" einen neuen Quotenbestwert, obendrauf kam durch zeitversetzte Nutzung jetzt aber auch nochmal ein Rekord-Nachschlag: Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich noch um über 45 Prozent von 0,22 auf 0,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei der Zuwachs quasi ausschließlich auf die Altersgruppe 14-49 entfiel. Hier schoss der Marktanteil weiter auf herausragende 6,4 Prozent nach oben - das ist das Dreifache des zuletzt von ZDFneo erreichten Senderschnitts. Dass die Sendung beim Gesamtpublikum mit 1,6 Prozent auch nachgewichtet unterm Senderschnitt lag, der vor allem durch die so stark laufenden Krimi-Wiederholungen geprägt wird, dürfte man da sehr gerne hinnehmen.

Auffällig in der vergangenen Woche außerdem: Gleich drei Mal taucht "Berlin - Tag & Nacht" in er Hitliste der Formate auf, die nachträglich beim Zielgruppen-Marktanteil den höchsten Aufschlag erfuhren. Das ist durchaus ungewöhnlich, in der Regel ändern sich die Marktanteile der RTLzwei-Soap im Nachhinein nicht allzu stark. Von Montag bis Mittwoch ging's aber im Nachhinein noch um 0,7 bis 0,8 Prozentpunkte nach oben, womit sich die Marktanteile mit 5,8 bis 6,8 Prozent nun schon wieder deutlicher über dem RTLzwei-Normalniveau lagen. Auch das in Woche 2 so brutal abgestürzte "Bella Italia" in der Primetime konnte sich im Nachhinein immerhin noch auf ordentliche 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen berappeln.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Böhmi brutzelt mit Klaas Heufer-Umlauf 09.07.

19:45 0,32

(+0,10) 1,6%

(+0,4%p.) 0,23

(+0,10) 6,4%

(+2,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 08.07.

19:37 2,18

(+0,17) 11,0%

(+0,7%p.) 0,63

(+0,06) 16,6%

(+1,2%p.) Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur 09.07.

23:15 0,18

(+0,04) 1,4%

(+0,3%p.) 0,11

(+0,04) 3,8%

(+1,1%p.) Das perfekte Dinner 08.07.

19:00 1,02

(+0,04) 5,7%

(+0,2%p.) 0,28

(+0,04) 8,5%

(+0,9%p.) Leonora - Einmal IS-Terror und zurück 04.07.

22:31 1,63

(+0,04) 9,6%

(0,0%p.) 0,37

(+0,04) 9,5%

(+0,8%p.) Berlin - Tag & Nacht 05.07.

19:04 0,42

(+0,04) 2,1%

(+0,1%p.) 0,24

(+0,04) 6,1%

(+0,8%p.) Berlin - Tag & Nacht 06.07.

19:05 0,47

(+0,04) 2,4%

(+0,2%p.) 0,28

(+0,04) 6,8%

(+0,8%p.) Berlin - Tag & Nacht 04.07.

19:05 0,37

(+0,01) 1,8%

(0,0%p.) 0,24

(+0,03) 5,8%

(+0,7%p.) Bella Italia - Camping auf Deutsch 04.07.

20:14 0,64

(+0,04) 2,7%

(+0,1%p.) 0,28

(+0,05) 5,1%

(+0,7%p.) Markus Lanz 06.07.

23:14 1,95

(+0,09) 19,3%

(+0,3%p.) 0,32

(+0,03) 13,4%

(+0,7%p.)

Den hinsichtlich der Gesamtreichweite höchsten Aufschlag gab's auch für eine Vorabendserie, in diesem Fall aber von RTL. Die Reichweite der Freitagsfolge von "GZSZ" lag nach der endgültigen Gewichtung bei 2,18 statt 2,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ansonsten dominiert diesmal Das Erste bei den höchsten Aufschlägen: 140.000 bzw. 130.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer sammelten der "Tatort" am Sonntag und der Sommerkino-Film "Enkel für Anfänger" am Montag noch ein, Zuwächse im sechsstelligen Bereich verzeichneten auch "In aller Freundschaft" und "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" sowie die Silbereisen-Show am Samstag.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 08.07.

19:37 2,18

(+0,17) 11,0%

(+0,7%p.) 0,63

(+0,06) 16,6%

(+1,2%p.) Tatort: Gefangen 10.07.

20:15 6,63

(+0,14) 23,8%

(+0,1%p.) 1,18

(+0,07) 18,9%

(+0,7%p.) Enkel für Anfänger 04.07.

20:16 3,80

(+0,13) 15,6%

(+0,2%p.) 0,55

(+0,02) 10,0%

(0,0%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 04.07.

20:15 0,76

(+0,12) 3,1%

(+0,4%p.) 0,34

(+0,04) 6,1%

(+0,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 07.07.

18:48 2,15

(+0,12) 10,8%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,03) 7,1%

(+0,6%p.) In aller Freundschaft 05.07.

21:05 4,62

(+0,12) 19,4%

(+0,2%p.) 0,67

(+0,05) 12,4%

(+0,4%p.) SOKO Potsdam 04.07.

18:05 2,44

(+0,11) 17,2%

(+0,5%p.) 0,14

(+0,00) 5,4%

(+0,1%p.) Angriff aus der Tiefe 04.07.

22:14 2,25

(+0,11) 13,6%

(+0,4%p.) 0,27

(+0,00) 6,9%

(-0,2%p.) Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los! 09.07.

20:14 4,73

(+0,11) 22,5%

(-0,1%p.) 0,53

(+0,02) 13,1%

(-0,1%p.) Ein Tisch in der Provence 10.07.

20:15 3,18

(+0,10) 11,4%

(+0,2%p.) 0,32

(+0,01) 5,1%

(0,0%p.)

