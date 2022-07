Die Frage, ob es eine gute Idee war, eine große Show gegen das EM-Spiel der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft zu senden? Die Antwort darauf lautet wohl: "Nein". Zwar ging RTL am Samstagabend mit dem "großen TV-Test" in der Zielgruppe als größter Fußball-Verfolger hervor, doch mit nur 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren kam die Sendung nicht über einen durchwachsenen Marktanteil von 9,2 Prozent hinaus. Der "IQ-Test" hatte kürzlich noch fast 15 Prozent erzielt.

Auch die Gesamt-Reichweite ging deutlich zurück: Brachte es der "IQ-Test" vor einem Monat noch auf über 1,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, so waren diesmal nur noch 1,30 Millionen dabei. Der Marktanteil lag hier bei 6,4 Prozent. "Frei Schnauze" konnte im Anschluss ebenfalls nur noch wenig reißen, steigerte seinen Marktanteil in der Zielgruppe nach dem kräftigen Rückgang der Vorwoche diesmal aber immerhin wieder auf 9,5 Prozent. Insgesamt blieben am späten Abend noch 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran, um die Impro-Comedy zu sehen.

Rückläufige Quoten musste RTL unterdessen mit seinem neuen Magazin "Gala" hinnehmen. Nach drei Wochen in Folge mit zweistelligen Marktanteilen reichte es diesmal um 17:45 Uhr nur für 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Explosiv - Weekend" hatte sich zuvor mit 8,4 Prozent ebenfalls schwer getan. Immerhin: Auf "RTL aktuell" konnte man sich in Köln verlassen: Die Nachrichten steigerten sich um 18:45 Uhr auf 1,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 13,7 Prozent in der Zielgruppe.

In der Primetime wiederum sortierte sich unter anderem Sat.1 hinter RTL ein: Dort erzielte der Spielfilm "Chaos im Netz" an einem ansonsten weitgehend desolaten Tag immerhin 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. ProSieben kam mit den "besten TV-Streichen" indes über vier Stunden hinweg nur auf durchschnittlich 6,2 Prozent, während Vox mit "22 Jump Street" um 20:15 Uhr auf 6,7 Prozent kam. Die Reichweiten lagen in allen Fällen bei jeweils rund einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV