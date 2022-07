Das Wochenende war für Sat.1 aus Quotensicht mal wieder zum Vergessen: Nachdem man sich am Samstag mit einem Tagesmarktanteil von 5,4 Prozent auf Rang 6 einsortiert hatte, reichte es am Sonntag nur noch für 4,9 Prozent - damit hatte man gemeinsam mit RTLzwei die rote Laterne der acht Vollprogramme inne. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil sogar nur bei 3,1 Prozent - auch hier lag Sat.1 gleichauf mit RTLzwei auf dem letzten Platz der acht eigentlich großen Sender und zusätzlich noch hinter dem NDR.

Ein ganz besonders bitteres Kapitel ist dabei auch das zweite Format mit Birgit Schrowange, nachdem in der Primetime bereits "Birgits starke Frauen" gefloppt war. Der Titel "Wir werden mehr" ist jedenfalls alles andere als Programm, im Gegenteil: es werden immer weniger, die noch einschalten. Am Sonntag lag die durchschnittliche Reichweite noch bei 330.000, damit kam im Vergleich zur Vorwoche ein Viertel der Zuschauerinnen und Zuschauer verloren - was sich allerdings teils auch mit dem Wetter und der Urlaubszeit erklärt. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging jedenfalls nur leicht auf 2,2 Prozent zurück, bei den 14- bis 49-Jährigen fiel er mit 3,7 Prozent sogar minimal besser aus als eine Woche zuvor - aber natürlich auf viel zu niedrigem Niveau.

Auch sonst lief es für Sat.1 den ganzen Tag über nicht gut, mit einer Ausnahme: Das "Frühstücksfernsehen am Sonntag" kann zwar bei weitem nicht an die Erfolge von unter der Woche anknüpfen, holte mit 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zwischen 9 und 11 Uhr am Vormittag aber sehr ordentliche Werte klar überm Senderschnitt. Danach wurde der Marktanteil mit einer Wiederholung von "Paar Love" aber beinahe halbiert und bis zu den Nachrichten um 19:55 Uhr blieb der Marktanteil dann auch durchweg unter der 5-Prozent-Marke. Dass der Primetime-Film "I still believe" 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr, war da schon fast eine gute Nachricht.

Doch nochmal zurück in den Vorabend: RTL fährt mit seinem auf Sonntag verlegten "Exclusiv - Weekend" weiterhin recht ordentlich, diesmal lag der Marktanteil bei 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. ProSieben kam mit einer Formel E-Übertragung nicht über 4,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus und landete damit hinter Kabel Eins, wo "Die Schrebergärtner" solide 4,8 Prozent Marktanteil erzielen konnten. Wirklich zufrieden sein kann man bei RTLzwei, wo "Grip - Das Motormagazin" mit 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte und damit noch leicht vor Vox lag, wo "Die Tuning Profis" um 18:10 Uhr 5,9 Prozent Marktanteil erzielten, ehe "Detlef goes Schlager" ebenfalls auf 6,1 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV