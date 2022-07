Die Kräfteverhältnisse im deutschen Fernsehen waren am Mittwoch eindeutig. Das ZDF war mit 17,5 Prozent Marktanteil das stärkste Programm – und zwar mit Abstand. Das Erste erreichte noch 10,3 Prozent, danach folgte erneut mit gebührend Platz dazwischen RTL mit nur noch 6,6 Prozent – bezogen jeweils auf die Gruppe ab drei Jahren. Und so überrascht es also auch nicht, dass fünf der sechs gefragtesten Programme Deutschlands am Mittwoch im Zweiten liefen. Getragen wurde der Sender von der Frauen-Euro: Auf 4,81 Millionen Fans kam die um 21 Uhr angepfiffene Partie zwischen England und Spanien, die dem Sender mit Sitz in Mainz 24,3 Prozent Marktanteil insgesamt bescherte. Sie sicherte ihm auch die Pole Position im Sendezeitraum bei den 14- bis 49-Jährigen, hier wurden 17,2 Prozent gemessen.

Ein kurzes "heute journal" in der Halbzeitpause informierte sogar fünf Millionen Personen, somit war das Format die meistgesehene Sendung in Deutschland am Mittwoch. Aber auch "SOKO Wismar" und die 19-Uhr-"heute"-Ausgabe gehörten mit 3,25 und 3,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zu den Top6 des Tages in Deutschland. Die Krimiwiederholung um kurz nach 18 Uhr sammelte 20,8 Prozent Marktanteil ein, die Nachrichten kamen danach auf 16,7 Prozent. Beide Ausstrahlungen liefen zudem bei den 14- bis 49-Jährigen gut (7,4 und 8,7%).

Das Erste setzte um 20:15 Uhr auf den sechs Jahre alten Film "Seit du da bist", den sich im Schnitt genau drei Millionen Menschen nicht entgehen lassen wollten. Eingefahren wurden somit gute 13,1 Prozent insgesamt und 6,8 Prozent bei den Jüngeren. Meistgesehene Sendung im Ersten war unterdessen die "Tagesschau" um 20 Uhr, die auf 3,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV