am 22.07.2022 - 09:26 Uhr

Die Erkenntnis, dass es häufig seine Zeit braucht, um nach einem Genre-Wechsel am Vorabend in die Erfolgsspur zu finden, ist nicht neu - doch die Geduld der Senderverantwortlichen von Sat.1 wird aktuell wieder auf eine besondere Probe gestellt. Nach knapp drei Wochen gehen von der Quotenentwicklung von "Doppelt kocht besser" nämlich keinerlei positive Signale aus, im Gegenteil: Am Donnerstag wurde erneut ein Tiefstwert markiert.

So sahen im Schnitt gerade mal noch 0,1 Millionen 14- bis 49-Jährige zu, was den Marktanteil um 19 Uhr auf nur noch 2,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe drückte. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,42 Millionen ebenfalls beim bisherigen Tiefstwert. Gegen "Das Perfekte Dinner" blieb Sat.1 erneut chancenlos, Vox erreichte mit seinem Kochformat gute 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichte insgesamt 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Sat.1 sortierte sich aber beispielsweise auch hinter Kabel Eins ein, obwohl dort "Achtung Kontrolle" mit 3,9 Prozent Marktanteil ebenfalls nur mau lief.

"K11 - Die neuen Fälle" hatte in Sat.1 seine Sache zuvor etwas besser gemacht und lag zunächst um 18 Uhr bei recht soliden 6,5 Prozent Marktanteil, ab 18:30 Uhr ging's dann aber auf 5,4 Prozent zurück. Die aufs Abstellgleis geschobenen Scripted-Reality-Programme am Nachmittag liefen hingegen teils ziemlich gut: "Auf Streife - Die Spezialisten" erreichte 10,3 Prozent Marktanteil, "Klinik am Südring" danach 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch RTLzwei war in den letzten Monaten alles andere als frei von Sorgen beim Blick auf den Vorabend, "Berlin - Tag & Nacht" zeigt nun aber schon seit einigen Wochen eine wieder ansteigende Form. Am Donnerstag zog der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,9 Prozent auf den bisherigen Jahresbestwert an (im Vergleich nur die vorläufig gewichteten Zahlen), insgesamt hatten 0,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Auch "Köln 50667" erwischte einen seiner stärkeren Tage und erreichte diesmal 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Anders als bei "Berlin - Tag & Nacht" ist hier aber bislang kein längerfristiger Aufwärtstrend zu erkennen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV