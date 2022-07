Was unterscheidet "Das große Promi-Büßen" eigentlich von "Die Alm"? Der Sendeplatz ist es schon mal nicht. 2021 lief "Die Alm" beim Münchner Fernsehsender ab Ende Juni sechs Wochen lang donnerstags – mit über elf Prozent gestartet, wandte sich das Publikum aber allzu bald ab, beim Finale blieben nur etwas mehr als fünf Prozent der 14- bis 49-Jährigen übrig. "Das große Promi-Büßen" läuft nun in diesem Sommer donnerstags um 20:15 Uhr und verbuchte mit der vierten Folge nun die bis dato besten Quoten. Von abnehmendem Interesse also keine Spur: Ermittelt wurden exakt zehn Prozent bei den Umworbenen, rund eineinhalb Punkte mehr als eine Woche zuvor (verglichen mit den damals vorläufigen Werten). Die Gesamt-Reichweite blieb stabil, erreicht wurden 0,98 Millionen.

Als nicht allzu gute Idee scheint sich die Programmierung zu erweisen, nach dem Ende der aktuellen Episode direkt eine alte "Promi-Büßen"-Folge zu wiederholen. Mit diesem Move jedenfalls halbierte ProSieben die Zielgruppen-Quote. Schlecht lief der Abend für Sat.1. Ein weiteres "Sat.1 Spezial" ging mit 4,7 Prozent Marktanteil unter, da sind die ab 22:12 Uhr bei der "akte" gemessenen 6,0 Prozent, die ebenfalls unter dem Senderschnitt liegen, fast schon ein kleiner Erfolg. 0,71 und 0,68 Millionen Menschen schauten zu.

Die vor wenigen Wochen gestartete Vorabend-Kochshow behält ihr Quotenproblem. Auch am Donnerstag lief es mit nur 3,8 Prozent bei den Werberelevanten richtig schlecht. Rund eine halbe Million Menschen schauten zu. Der direkt davor gelaufene "K11 – Die neuen Fälle"-Doppelpack war mit 6,2 und 4,2 Prozent stärker unterwegs. In der Primetime landete Sat.1 hinter Kabel Eins, dort punktete "Acht Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur" mit guten sechseinhalb Prozent.

Sat.1 Gold holte schöne Werte mit einer knapp einstündigen Reportage: "Kampf gegen die Welpenmafia – Sat.1 Gold investigativ" verfolgten im Schnitt 420.000 Menschen ab drei Jahren, die meisten allerdings gehörten aber nicht der Altersklasse 14 bis 49 Jahre an (nur 50.000 Zuseherinnen und Zuseher waren in diesem Alter). So sicherte sich die Reportage gesamt 1,9 Prozent, bei den Jüngeren 1,2 Prozent. Nachfolgend interessierten sich noch 310.000 Menschen für "Die letzten Tierbabys ihrer Art", was Sat.1 Gold 1,4 Prozent Marktanteil bescherte.





