am 29.07.2022 - 09:11 Uhr

Ja-Wort bei RTLzwei, letzte Rose bei RTL – der Donnerstagabend stand bei diesen Sendern ganz im Zeichen der Romantik. RTLzwei etwa übertrug live aus Mallorca die Live-Hochzeit von zwei Darstellenden der Vorabend-Soap "Köln 50667", das Ja-Wort gaben sich an diesem Abend Carolina Noeding und Daniel Peukmann. Doch ähnlich wie "Köln 50667" lief auch die Live-Zeremonie sehr schwach. Auf 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam die tägliche Vorabendserie mit ihrer 2414. Episode ab kurz nach 18 Uhr. Nur rund 170.000 Menschen ab drei Jahren schalteten die Filmpool-Produktion ein – rund 40.000 weniger als noch am Mittwoch. Bei den Umworbenen sanken die Zahlen auf zweieinhalb Prozent Marktanteil; sie lagen somit weit unter der Sendernorm.

"RTL Direkt" holte 11,1 Prozent. Für "Die Bachelorette" im Jahr 2022 gilt gilt: Die diesjährige Staffel hat im linearen Fernsehen ihre Reichweiten gehalten und zudem die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen sehr deutlich ausgebaut. 2021 war die Produktion erstmals auf weniger als zehn Prozent im Staffelschnitt gefallen. Diesmal waren elf Prozent im Schnitt drin.

Ganz bitter lief es für den Privatsender indes vormittags um elf Uhr. Die Kochsendung "Chefkoch TV" fiel zu dieser Zeit auf ein neues Quotentief; mehr als 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren nicht drin. Rund 220.000 Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Bei den Umworbenen war eine Reichweite fast nicht mehr messbar; ausgewiesen wurden 0,01 Millionen. Massig Luft nach oben hat auch das RTL-Morgenprogramm. Lief "Punkt 6" am Donnerstag mit 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch gut, taten sich "Punkt 7" und "Punkt 8" mit 4,3 und 4,7 Prozent schon unglaublich schwer. Über die drei Stunden hinweg kam die Frühsendung auf grob über den Daumen gepeilte rund 200.000 Zuseherinnen und Zuseher.

