Am Freitagabend startete die Bundesliga in ihre 60. Saison. Am ersten Samstag kam die oberste deutsche Fußballliga sowohl im Free- als auch im Pay-TV nun auf hohe Marktanteile, aber noch ausbaufähige Reichweiten. So sicherte sich etwa die "Sportschau" im Ersten ab 18:30 Uhr im Schnitt weniger als drei Millionen Zusehende (2,83 Mio.), holte aber starke 18,9 Prozent Marktanteil insgesamt und 17,9 Prozent bei den Jungen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Highlight-Bilder mit 0,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar gefragter als jedes Primetime-Programm. Gut unterwegs war indes auch das ZDF-"Sportstudio", das erste Free-TV-Bilder des Spiels zwischen Dortmund und Leverkusen zeigte. Nach 23:30 Uhr schauten 1,67 Millionen Personen zu, die zu 16,7 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren führten. Bei den Jungen wurden 9,4 Prozent gemessen.

Recht passabel schlug sich abends dann auch noch das Zweitliga-Topspiel, das auch im Free-TV übertragen wurde. Sport1 sicherte sich 20:30 Uhr im Schnitt rund 300.000 Fans. Sowohl insgesamt als auch bei den Werberelevanten lag die ermittelte Quote bei rund eineinhalb Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV