Wer nach der zweiten Sendewoche das Sat.1-Kuppelformat "Topf sucht Burdecki" schon vollends abgeschrieben hat, war offenbar etwas voreilig. Denn die dritte nun am Sonntag ab kurz vor 18 Uhr im Sat.1-Programm vertretene Episode des Formats mit Evelyn Burdecki hat viele Zuschauerinnen und Zuschauer zurückgewonnen. Mit einer durchschnittlichen Reichweite in Höhe von rund 690.000 Zusehenden landete die Ausgabe nahezu auf dem Niveau der Startwoche. Gegenüber der Vorwoche stand ein Plus von rund 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (gemessen an den jeweils vorläufigen Daten).

Bei den 14- bis 49-Jährigen gelang sogar grob eine Verdoppelung der Sehbeteiligung auf nun 0,27 Millionen. Auch dort war man mit Folge drei wieder auf das Niveau der Premiere gelangt, 7,7 Prozent Marktanteil wurden erzielt. Klar bergab ging es indes für die neue Kabel-Eins-Sendung "Die Poolbauer", die sieben Tage zuvor mit rund viereinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe angelaufen war, nun am Sonntag aber auf schwache 2,9 Prozent fiel. Hauptsächlich fanden die Verluste in der Altersklasse 14- bis 49 Jahre statt, insgesamt fehlten gegenüber der Premiere nur etwa 40.000 Personen, 0,44 Millionen schauten diesmal zu.

Schwer hatte sich bei Kabel Eins nachmittags auch schon "Mein Lokal, dein Lokal" getan – Werte von drei Prozent oder etwas mehr waren die Regel. Hier reihte sich dann zur besten Sendezeit auch "Yes, we camp!" ein; angesichts von nur 3,6 Prozent Marktanteil kann man bei Kabel Eins nicht zufrieden sein. Erst am späten Abend und mit "Abenteuer Leben am Sonntag" (5,7%) ging es für den Sender klar bergauf.

In Sat.1 punktete nachmittags die Filmwiederholung "Die Schöne und das Biest" mit tollen zwölf Prozent. Die Hauptnachrichten sicherten sich 7,2 Prozent, der Primetime-Film "Widows" hingegen hatte mit gerade einmal noch 4,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kaum etwas zu melden.

