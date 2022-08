Über drei Jahre ist es her, dass sich "Game of Thrones" bei Sky mit Spitzen-Quoten verabschiedete (DWDL.de berichtete). Dementsprechend stand zu erwarten, dass auch der Auftakt der Nachfolge-Serie "House of the Dragon" auf großes Interesse stoßen würden. Und tatsächlich: Bei der Erstausstrahlung in der Nacht zu Montag erzielte der Pay-TV-Sender Sky Atlantic fulminante Quoten.

Durchschnittlich 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte die erste Folge der neuen Serie ab 3 Uhr. Schon beim Gesamtpublikum erzielte Sky Atlantic damit einen Marktanteil von 18,5 Prozent. Noch ungleich besser sah es jedoch in der Zielgruppe aus, wo 280.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren den Marktanteil des Senders auf herausragende 37,2 Prozent trieben. Die nächtliche Reichweite brachte Sky letztlich sogar einen Platz unter den 25 meistgesehenen Sendungen des Tages ein.

Vergleichsweise unspektakulär fielen hingegen die Quoten der TV-Ausstrahlung am Abend aus - was auch daran liegen dürfte, dass sich viele Fans für die zeitversetzte Nutzung entschieden. Immerhin 1,2 Prozent Marktanteil waren für "House of the Dragon" letztlich um 20:15 Uhr drin, insgesamt schalteten hier noch einmal rund 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Im Free-TV waren es indes vor allem Serien-Klassiker, die am Montagabend punkteten: Nitro steigerte sich mit "Alarm für Cobra 11" etwa auf bis zu 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielte gegen Mitternacht starke 8,4 Prozent Marktanteil. Daneben punktete auch "Bones" bei Super RTL mit bis zu 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Tele 5 fährt unterdessen weiterhin gut mit "Star Trek: Discovery": 430.000 Trekkies und ein Marktanteil von 2,4 Prozent in der Zielgruppe waren diesmal für den Sender drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV