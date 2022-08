In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

In den Vodafone-Haushalten war "Wer wird Millionär?" am Montagabend die Nummer eins: Das Quiz ging den kompletten Abend hinweg als Marktführer hervor - und war so gefragt, dass RTL teilweise sogar in den Werbepausen vor der Konkurrenz lag. Nach 21:45 Uhr, also nach dem Ende der Filme von ARD und ZDF, konnte sich "WWM" noch einmal leicht steigern, ehe der Peak kurz vor der letzten Werbepause um 22:00 Uhr erreicht war.

Am späten Abend übernahm dagegen der ARD-Talk "Hart aber fair" die Spitzenposition. Die Sendung profitierte dabei wohl nicht zuletzt davon, dass sie in diesen Wochen 45 Minuten später startet als gewöhnlich und dadurch im Laufe des Abends noch einige Umschalter für sich begeistern kann. Tatsächlich fällt auf, dass die Reichweite am Montag ab 22:15 Uhr noch einmal kräftig anzog und "Hart aber fair" auch nach dem Ende von "RTL Direkt" weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte.

Einigermaßen erfreuliche Nachrichten kommen auch von Sat.1: Zwar startete "Das Haus am Meer" mit Julia Leischik nicht sehr erfolgreich, konnte das Publikum aber immerhin recht gut bei der Stange halten. Ähnlich wie bei "Wer wird Millionär?" lief es auch hierfür gegen 22 Uhr am besten. Die Vox-Show "Die leckerste Idee Deutschland" büßte hingegen zu später Stunde an Reichweite ein. Vielen war offensichtlich die lange Laufzeit bis Mitternacht an einem Montagabend schlicht zu lang.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.