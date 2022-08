Mit einer zweieinhalbstündigen Sendung brachte Sat.1 seine Eigenproduktion "Topf sucht Burdecki" am Sonntagvorabend zu Ende. Ab 17.26 Uhr schauten gerade einmal rund 600.000 Menschen ab drei Jahren zu, auch in der kommerziell wichtigen Gruppe der 14- bis 49-Jährigen fiel das Interesse arg überschaubar aus. Mit rund 200.000 Zusehenden dieses Alters generierte Sat.1 6,1 Prozent. Bitter für Sat.1: Sat.1 Gold holte zeitgleich mit alten "K 11"-Folgen, die auf teils 770.000 Zusehende kamen, klar bessere Ergebnisse Unter dem Strich war die Produktion mit Evelyn Burdecki also kein Erfolg, der Staffelschnitt in der Zielgruppe liegt bei etwa 6,3 Prozent. Erfolge suchte man am Sonntag im Sat.1-Programm ohnehin vergebens.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV