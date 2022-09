In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag im TV die meisten Spots geschaltet bzw. deren Spots die höchsten Reichweiten erzielt haben. Seit Anfang Mai findet die Auswertung nun also auf Produkt-Ebene statt: Sind mehrere unterschiedliche Spots für das gleiche Produkt geschaltet, zählen wir diese zusammen. So ergibt sich ein klareres Bild, wie hoch der Werbedruck für ein Produkt wirklich war.

Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone. Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

"Eine riesige Welt aus Informationen, Unterhaltung und exklusiven Angeboten, Nachrichten, Wetter, Sportergebnisse, Programminformationen - Alles in Echtzeit!" Satte 115 Mal flimmerte im Programm der Sender der Seven.One Entertainment Group, also namentlich ProSieben, Sat.1, Kabel Eins, Sixx, ProSieben Maxx, Kabel Eins Doku und Sat.1 Gold - ein Spot mit diesen Versprechen über die Bildschirme. Denn erstaunlicherweise läuft dort gerade eine massive Kampagne für ein Medium, das ein wenig aus der Zeit gefallen wirkt, sich aber immer noch einer gar nicht so geringen Nutzung erfreut: Der Teletext. "Jetzt auch als App!", tönt es zum Abschluss des Spots, der insgesamt am Freitag eine Bruttoreichweite von 48,98 XRP aufbaute und es damit bis auf Platz 9 des AdScanner-Rankings nach vorn rückte. Angeführt wurde das einmal mehr von der RTL-eigenen Werbung für den Streaming-Dienst RTL+, die dort mit 212 Ausstrahlungen sogar 116 XRP Bruttoreichweite einsammelte.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Die Liste der am häufigsten mit Spots beworbenen Produkte am gestrigen Freitag, dann steht ganz vorne wieder Lotto24, direkt dahinter folgt mit massiven 262 Ausstrahlungen aber schon der Sky-Streamingdienst Wow TV. Und auch Springer rührt weiterhin stark die Werbetrommel für "Bild": 160 Ausstrahlungen sind der bisherige Höchstwert für einen einzigen Tag in diesem Jahr. Wie gestern schon dargelegt lief zwar jeder fünfte davon im TV-Programm von "Bild" selbst, doch auch größere Sender wie Kabel Eins, RTLzwei und in geringerem Ausmaß auch ProSieben, RTL und Vox wurden belegt.