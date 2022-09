Mit einer neuen Live-Folge von "Denn sie wissen nicht, was passiert" haben sich am Samstagabend Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk im RTL-Programm zurückgemeldet und sehr solide 13,7 Prozent Marktanteil geholt. 0,52 Millionen 14- bis 49-jährige Zusehende machten die RTL-Show zum Marktführer ab 20:15 Uhr. Im vergangenen Herbst kam die RTL-Sendung auf Werte zwischen elfeinhalb und etwas mehr als 15 Prozent. 1,79 Millionen Menschen interessierten sich am Samstag für die Sendung aus Köln.

Ein kleines Ausrufezeichen gesetzt hat indes Sat.1 mit der 20:15-Uhr-Ausstrahlung des Spielfilms "The Lion King", also mit dem "König der Löwen", der für – gemessen am Senderschnitt – wunderschöne elf Prozent in der Zielgruppe sorgte. Mit 0,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im werberelevanten Alter stürmte die Produktion die TV-Charts und landete letztlich auf Rang fünf. Insgesamt interessierten sich 1,33 Millionen Leute für den Film.



Gefragt war auch "Gefragt – gejagt" in seiner Primetime-XXL-Version. Das Quiz mit Alexander Bommes holte 11,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen zum Ersten Deutschen Fernsehen. Insgesamt lag die Quote sogar bei 15,6 Prozent. 3,23 Millionen Menschen schalteten die Rateshow im Schnitt ein.

Zurück aber nochmals zu RTL: Mit 9,9 Prozent Tagesmarktanteil gewannen die Kölner den Samstag in der Zielgruppe – dabei lief es tagsüber nicht gut. Wiederholungen unterschiedlicher Royal-Dokus holten schlechte Quoten. "Diana – Die Liebe einer Mutter" etwa kam ab 15:45 Uhr nicht über viereinhalb Prozent hinaus. Als es zuvor um Prinz Charles und Prinz Harry ging, waren knapp sechs Prozent der Umworbenen dabei.



Recht schwer taten sich am späteren Nachmittag auch "Explosiv Weekend" und "Gala" mit 5,4 und 8,0 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Und dann gab es noch einen Abschied bei RTL. Ab 18:45 Uhr lief die letzte "RTL Aktuell"-Folge aus dem virtuellen Nachrichtenstudio. Ab Sonntag kommt das neue und reale Set zum Einsatz. 1,91 Millionen Menschen informierten sich am Samstagvorabend beim Kölner Sender; sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren wurden knapp 13 Prozent Marktanteil festgestellt.

Mehr zum Thema RTL nimmt neues Nachrichtenstudio am 4. September on air

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV