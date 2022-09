Mit diesmal stabilen Quoten präsentierte sich eine weitere Folge von "The Voice of Germany" im Programm von Sat.1. Kam die Casting-Show vergangene Woche auf 11,3 Prozent (vorläufige Zahlen), waren es diesmal zur besten Sendezeit 11,2 Prozent. Das dürfte auch deshalb für ein Aufatmen sorgen, weil die Sendung am Donnerstag im ProSieben-Programm etwas überraschend deutlich eingebrochen war. Die Freitagsfolge in Sat.1 sahen nun 1,89 Millionen Personen. Somit lag man vor RTL – insgesamt deutlich, bei den 14- bis 49-Jährigen mit kleinem Vorsprung. Dort holte "Lego Masters" nämlich 10,8 Prozent Zielgruppen-Marktanteil, die Gesamt-Reichweite lag bei 1,05 Millionen. ProSieben punktete am Abend mit einem "Thor"-Film - dieser gelangte bei den Werberelevanten auf elf Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV