In der vergangenen Woche lieferten sich "Wer wird Millionär?" und "Die Höhle der Löwen" in der Zielgruppe noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Montagabend, diesmal gab es mit der Vox-Gründershow nun wieder einen eindeutigen Sieger. Zwar ging der Marktanteil auch hier im Vergleich zur Vorwoche leicht zurück, 0,86 Millionen 14- bis 49-Jährigen bescherten "DHDL" aber trotzdem starke 15,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Mehr junge Leute lockte am Montag nur die "Tagesschau" vor den Fernseher. "Wer wird Millionär?" sortierte sich mit 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich dahinter ein, war damit aber trotzdem deutlich erfolgreicher als alle Nicht-RTL-Konkurrenten.

In Sachen Gesamt-Reichweite hatte RTL die Nase im konzerninternen Duell aber natürlich vorn: 1,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten "Die Höhle der Löwen" ein, Jauch erreichte bei RTL im Schnitt 3,39 Millionen zusehende Personen. Das reichte auch beim Gesamtpublikum am Montag übrigens für Platz 2, der Primetime-Sieg ging hier ans ZDF, wo der Film "In falschen Händen" 3,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Das entsprach einem Marktanteil von 15,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden allerdings nur maue 6,1 Prozent Marktanteil erreicht.

Meistgesehene Sendung überhaupt war aber auch hier die "Tagesschau", die allein im Ersten 4,61 Millionen Personen verfolgten - nicht eingerechnet sind hier wie üblich alle, die in den Dritten, bei Phoenix oder 3sat eingeschaltet hatten. Beim "Brennpunkt" zu den jüngsten Erfolgen der Ukraine im Krieg gegen Russland blieben danach noch 3,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, was 12,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Darunter waren allerdings auch viele Jüngere, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 13,6 Prozent Marktanteil erzielt. Fürs "Naturwunder Gemüsegarten" interessierten sich anschließend dann allerdings nur noch 2,05 Millionen Leute, mehr als 7,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit nicht zu holen. "Hart aber fair" ließ danach die Reichweite wieder auf 2,53 Millionen steigen.

Zurück zu den Privaten: Recht ernüchternd läuft bei RTLzwei weiterhin die Kelly-Family-Doku "Die Reise geht weiter". Ähnlich wie in der vergangenen Woche reichte es auch diesmal nur für maue 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden insgesamt gezählt. Am späteren Abend lief es für alte "Wollnys"-Folgen mit nur 2,5 sowie 3,0 Prozent Marktanteil in der Zielgrupp noch schlechter. Zufriedener sein dürfte man da schon bei Kabel Eins, wo der Film "R.E.D. - Älter, Härter, Besser" mit 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ordentlich in den Abend startete und "Jagd auf Roter Oktober" den Marktanteil danach noch auf 5,8 Prozent steigen ließ.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV