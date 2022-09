Eigentlich wollte Sat.1 seinen "Baumarkt-Check" schon in der vergangenen Woche am Donnerstag zeigen, doch der Plan wurde quasi in letzter Minute und als Reaktion auf den Tod der Queen verworfen. Nun lief die rund zweistündige Produktion also mit sieben Tagen Verspätung – und sorgte für recht gute Quoten. Generiert wurden in der klassischen Zielgruppe im Schnitt 7,2 Prozent Marktanteil. Die nachfolgende "Akte" steigerte sich dann sogar auf noch bessere 7,9 Prozent. Insgesamt schauten 0,88 und 0,67 Millionen Menschen ab drei Jahren die Abendprogramme von Sat.1.

Somit landete der Sender aber hinter ProSieben, RTL und auch Vox. ProSieben setzte auf eine weitere Ausgabe von "The Voice of Germany", die auf 12,3 Prozent in der Zielgruppe zulegte und somit das beste Ergebnis seit zwei Wochen (inklusive Sat.1-Ausstrahlungen) einfuhr. 2,02 Millionen Menschen sahen die Ausstrahlung ab 20:15 Uhr im Schnitt. Bei RTL stand die Übertragung eines Fußball-Spiels auf dem Programm. Köln spielte hier ab 21 Uhr gegen den 1. FC Slovacko und bescherte dem Privatsender vor dem Seitenwechsel 10,8 Prozent, danach stiegen die Quoten auf 14,2 Prozent. Insgesamt schauten 2,57 und 2,83 Millionen Menschen zu.



Die Vorberichte begannen übrigens erst gegen 20:40 Uhr – mit 7,7 Prozent bei den Jungen erzielten sie unterdurchschnittliche Quoten. Bis 20:40 Uhr zeigte RTL ein 25 Minuten langes Nachrichtenspezial rund um die Kostenexplosion in Deutschland, das auf genau zehn Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kam. Für starke Werte sorgten auch andere Newsformate. Mittags bescherte "Punkt Zwölf" dem Sender 16,4 Prozent, die Hauptnachrichten ab 18:45 Uhr landeten bei noch besseren 17,4 Prozent.



Weiterhin in der Spur und deutlich erfolgreicher als das früher um elf Uhr laufende "Chefkoch TV" ist indes "Barbara Salesch – Das Strafgericht". Mit auch diesmal guten 11,8 Prozent bei den Umworbenen empfiehlt sich die Gerichtsshow langsam aber sicher für die Produktion einer weiteren Staffel.

Stark unterwegs war zur besten Sendezeit Vox: Zwei "James Bond"-Filme sorgten für prächtige Ergebnisse: Auf neun Prozent kam "Casino Royale" bei den Jüngeren, nach 23:10 Uhr kam "In tödlicher Mission" dann auf 8,1 Prozent. Somit lag man klar vor Kabel Eins, wo weitere Urlaubsrettungen von Peter Giesel mit im Schnitt 5,4 Prozent aber ebenfalls gut abschnitten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV