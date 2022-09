am 24.09.2022 - 08:51 Uhr

Die Freitagsfolge von "Das perfekte Dinner", dem Vox-Langläufer, hat ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Zu sehen zwischen 19 und 20:15 Uhr, kam die Produktion auf 11,5 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, was zugleich der beste Wert seit 2013, also rund neun Jahren, war. Somit setzt die Vorabendsendung ihren in diesem Jahr ohnehin schon beeindruckenden Lauf fort. Im Jahresschnitt kommt die ITV Studios Germany-Produktion auf etwas mehr als acht Prozent, 2021 lag das "Dinner" bei sechseinhalb. 1,19 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen nun die Freitagsfolge.

Diese war nicht der einzige Hit im Vox-Tagesprogramm. Mit Werten zwischen zehn und 11,2 Prozent sicherten sich auch "Shopping Queen", "Guidos Deko Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" zweistellige und somit klar überdurchschnittliche Marktanteile bei den Umworbenen. Zur besten Sendezeit ließ Vox dann "Goodbye Deutschland" gegen König Fußball antreten – und landete mit 5,9 Prozent sogar vor der "Chartshow" von RTL.



Vorabendsorgen gibt es indes bei Kabel Eins: Nur auf zweieinhalb Prozent Marktanteil kam am Freitag "Achtung Kontrolle" – und das, obwohl im Vorfeld "Mein Lokal, dein Lokal" mit 6,3 Prozent eine gute Performance ablieferte. Auch "Abenteuer Leben täglich" kam ab 17 Uhr auf gute 6,2 Prozent.



Erwartungsgemäß sehr schwer getan hat sich Tele5 am Freitagabend. Dort startete um 20:15 Uhr "Die Chaosküche" vor gerade einmal rund 90.000 Zuschauenden. 0,3 Prozent Marktanteil insgesamt und 0,6 Prozent in der Zielgruppe waren die Folge. Eine Stunde später ließ "Yummi – Die etwas andere Kochshow" die Reichweiten gar auf durchschnittlich 60.000 fallen. Die Marktanteile sanken auf 0,2 Prozent (ab 3) und 0,4 Prozent bei den Umworbenen.

So war es an "SchleFaZ" für etwas Besserung zu sorgen. Und in der Tat ließ "King Murat – Sein Kung-Fu ist tödlich" die Werte rasch und deutlich auf 2,2 Prozent (Zielgruppe) steigen. Insgesamt schauten 0,17 Millionen Personen ab drei Jahren zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV