Einst gestartet als Quoten-Sorgenkind, hat sich das ARD-Vormittagsmagazin "Live nach Neun" mittlerweile zu einem soliden Hit entwickelt. Vergangene Woche sicherte sich die um kurz nach neun Uhr morgens startende und rund 50 Minuten dauernde Sendung 10 Prozent Marktanteil im Schnitt. Zum dritten Mal in Folge war die Produktion im Gesamtmarkt auf Basis des Wochenschnitts zweistellig – das gab es in der Historie noch nie. Überzeugende Werte fuhr "Live nach Neun" auch bei den Jüngeren ein, dort landete das Format im Schnitt bei sieben Prozent. Nicht zuletzt die in dieser Altersklasse starke Freitagsfolge (9,3%) trug ihren Ziel zum Erfolg bei. Insgesamt sahen am Freitag 0,43 Millionen Personen das Service-Magazin am Vormittag.

Damit lag man zwar im Gesamtmarkt hinter dem parallel laufenden "Volle Kanne" im ZDF (16,5%), nicht aber bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier kam das ZDF-Format nur auf 5,8 Prozent. Erfolgreich die Woche abgeschlossen hat indes auch die Gerichtsshow "Barbara Salesch – Das Strafgericht". Um elf Uhr im RTL-Programm gesendet, kam die Sendung aus dem Hause Filmpool auf schöne 14,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Zu den 0,45 Millionen Zusehenden muss man weitere 0,52 Millionen linear guckende um 19:30 Uhr beim Spartensender RTL Up dazuzählen. Zwischen zwölf und 15 Uhr erreichte RTL mit "Punkt 12" – letztmals aus dem bisherigen Studio – dann sogar noch stärkere 17,5 Prozent.

Sehr zufrieden kann RTL indes auch mit seiner Frühschiene sein. "Punkt 8" etwa lief an den zurückliegenden fünf Tagen so stark wie auf Basis des Wochenschnitts noch nie. 10,4 Prozent Marktanteil holte die finale Stunde der RTL-Frühshow im Schnitt; ein Plus von dreieinhalb Punkten gegenüber der Woche zuvor. 9,5 Prozent wurden am Freitag gemessen.

10,6 und 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurden in den beiden Stunden zuvor ermittelt. Schwerer tat sich RTL dann zwischen neun und elf Uhr: Wiederholungen von "GZSZ" und "Unter uns" brachten nur 6,3 und 6,8 Prozent, das längst abgesetzte "110 – Echte Fälle der Polizei" landete mit 5,7 Prozent klar unter Senderschnitt.

