Für eine weitere seiner 4-stündigen XXL-Dokus hat sich Vox am Samstag die Schlagerwelt vorgenommen und Schlagerstars wie Mia Julia, Maite Kelly, Ben Zucker oder Andreas Gabalier mit der Kamera dabei begleitet, wie die Branche nach dem "Corona-Schlaf" wieder zurück auf die Bühne fand. Allzu groß war das Interesse des TV-Publikums daran aber nicht: Im Schnitt sahen nur 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, mehr als 2,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 3,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit nicht drin.

Deutlich zufriedener dürfte man da schon bei Kabel Eins sein, wo man es seit einigen Wochen samstags ja ebenfalls mit Eigenproduktionen versucht. In dieser Woche ging es in "Die geheime Welt..." nun um ein "XXL-Hotel" in der Türkei. Mit 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Reihe ihren bislang besten Wert. Da dürfte man es in Unterföhring nur als Randnotiz wahrnehmen, dass die Gesamt-Reichweite mit im Schnitt 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauern unter der der Vox-Schlagerdoku lag. Beim Gesamtpublikum wurden 2,2 Prozent Marktanteil erzielt.

RTLzwei dürfte auch recht zufrieden sein mit seinem Samstagabend. Zwar ließ "Verrückt nach Mary" ab 20:15 Uhr mit einem Zielgruppen-Marktanteil von 4,3 Prozent noch etwas Luft nach oben, "Natürlich blond" steigerte sich am späteren Abend dann aber noch auf starke 6,2 Prozent, ehe die Wiederholung von "Verrückt nach Mary" nach Mitternacht noch 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte. Bemerkenswert übrigens: Mit einem Tagesmarktanteil von 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lag RTLzwei nicht nur vor Kabel Eins, das 4,6 Prozent erzielte, sondern auch vor Sat.1, das sogar bei nur 4,5 Prozent lag.

Unter den kleineren Sendern gab's am Samstagabend unterdessen etliche Erfolge zu feiern. Bei Super RTL etwa erzielte "Werner - Eiskalt" in der Zielgruppe 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit noch knapp vor "Wall-E", das im Disney Channel 2,9 Prozent erreichte. Tele 5 kam mit "The Signal" auf 2,4 Prozent, auch Sixx lag mit der Wiederholung des Sat.1-Formats "Das große Backen" bei weit über Senderschnitt befindlichen 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

