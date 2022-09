Erstmals sichtbar für alle: Die Quotenkurven der acht großen deutschen Vollprogramme in der Primetime, basierend auf der Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten. Mehr Hintergrund zu den neuen Daten gibt es hier. Die wichtigste Erkenntnis aus den Kurven ist nicht, wer vorne liegt. Die Zahlen sind aussagekräftig für die gemessenen Vodafone-Haushalte, aber nicht gewichtet, auch wenn sich die Ergebnisse nach Erfahrungen von AdScanner und Vodafone am ehesten jenen der Zielgruppe 14 bis 59 annähern.

Wertvoller und in sich aussagekräftig sind die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten, deren Profiteuren und der Entwicklung von Reichweiten innerhalb einer Sendung. Das erlaubt Deutungen, die bislang ohne zugängliche Minuten- bzw. Sekundenverläufe nicht möglich waren. Etwa ob eine Sendung von Beginn an wenige Zuschauende hatte oder aber während der Ausstrahlung massiv verlor. Die folgenden Quotenkurven spiegeln die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten wider.

© AdScanner

Laut AGF-Zahlen sahen gestern im Schnitt über acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den "Tatort" im Ersten. Wenn man sich den Reichweitenverlauf in den rund eine Million Vodafone-Haushalten, die in die AdScanner-Messung eingehen, ansieht, dann zeigt sich aber auch: Es waren zu Beginn noch ein ganzes Stück mehr. Doch wie viele "Tatorte" so hatte auch der gestrige Krimi so seine Probleme, das Publikum über die Strecke zu bringen. Der Trend zeigt fast durchweg nach unten, erst zum Finale hin gib tes einen Aufwärtsschwenker - was freilich weniger mit der Neugierde auf die Auflösung zusammenhängen dürfte als mit all jenen, die zwar keine Krimi-Fans sind, aber schonmal für "Anne Will" zum Ersten geschaltet hatten.

Und während auch der ZDF-Film "Malibu - Ein Zelt für drei" eine im Lauf der Zeit abfallende Tendenz aufweist, hielt sich das "Sommerhaus der Stars" bei RTL trotz der Werbeunterbrechungen ziemlich stabil. Überraschend ist die Entwicklung bei Kabel Eins: Dort sammelten die Reimanns bis zur ersten Werbepause sehr viel Publikum ein - doch nach der ersten Pause kehrten längst nicht mehr alle zurück.

© AdScanner

ZapIn und ZapOut ist die tägliche Betrachtung des Nutzungsverhalten mit der Frage: Wohin verlieren die größten acht größten deutschen Vollprogramme ihre Zuschauenden im Verlaufe eines Tages eigentlich und von welchen Sendern wiederum zappt das Publikum zu ihnen? Unsere ZapMap liefert Erkenntnisse zu Wettbewerbssituationen: Zwischen welchen Sendern herrscht der intensivste Publikumsaustausch?