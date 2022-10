am 05.10.2022 - 08:59 Uhr

Schon wenn das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" nur auf seinem eigentlichen Sender läuft, liegt die Sendung im Normalfall vor der morgendlichen Magazin-Konkurrenz. Zum 35. Geburtstag hatte man sich bei Seven.One nun aber eine besondere Aktion überlegt und die Sendung auch auf allen anderen Sendern der Gruppe ausgestrahlt. Das sorgte erwartungsgemäß nochmal für eine deutlich höhere Reichweite.

So sahen über alle Sender hinweg am Dienstagmorgen im Schnitt 0,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Das war ein neuer Jahresbestwert, der in den vergangenen Jahren allerdings auch schon knapp übertroffen worden war. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 18,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 28,5 Prozent Marktanteil über alle Sender hinweg erreicht - ein neuer Rekord für das Format. Zum Vergleich: Im Jahresschnitt liegt das "Frühstücksfernsehen" bislang bei 17,4 Prozent.

Etwas mehr als zwei Drittel der Reichweite (0,43 Millionen) wurde dabei auf Sat.1 erzielt, dahinter folgte Kabel Eins (0,08 Millionen) noch vor ProSieben (0,05 Millionen). Rein in Sat.1 betrug der Zielgruppen-Marktanteil 18,6 Prozent, ProSieben steuerte weitere 3,7 Prozent bei, Kabel Eins 3,6 Prozent, Sat.1 Gold immerhin noch 1,3 Prozent. Sixx, ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku kamen für sich genommen nur auf 0,4 bis 0,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das gemessen an durchschnittlichen Sehbeteiligung meistgesehene morgendliche Magazin war das "Frühstücksfernsehen" trotz der Ausstrahlung auf sieben Sendern übrigens trotzdem nicht, das im Ersten und im ZDF ausgestrahlte "ZDF-Morgenmagazin" kam im Schnitt auf 0,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag das "Frühstücksfernsehen" aber klar vorn, auch wenn das "Moma" mit 17,0 Prozent Marktanteil ebenfalls einen starken Tag erwischte. RTL startete mit "Punkt 6" mit 13,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ebenfalls noch gut in den Morgen, konnte die Leute aber offenbar nicht halten: "Punkt 7" lag nur noch bei 5,3 Prozent, "Punkt 8" sogar bei nur 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV