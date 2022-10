Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Neben der "heute-show" und dem "ZDF Magazin Royale", die erneut die Spitze der höchsten Quoten-Nachschläge bilden, gehört inzwischen regelmäßig auch die ARD-Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zu den Rennern in unserem Ranking. Besonders kräftig war die Verbesserung in der vergangenen Woche: 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen nach Auswertung der AGF nachträglich hinzu, sodass der Marktanteil mit 11,5 Prozent beim Gesamtpublikum um 1,7 Prozentpunkte höher ausfiel als zunächst ausgewiesen. Besonders beeindruckend ist jedoch das Plus bei den 14- bis 49-Jährigen, wo 180.000 Personen für zusätzliche 4,1 Prozentpunkte sorgten. Unterm Strich lag der Marktanteil hier somit bei 10,4 Prozent, also weit über den Normalwerten des Ersten.

Größte Zugewinne* bei Gesamtmarktanteil

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 30.09.

22:44 4,68

(+1,02) 22,5%

(+3,4%p.) 1,50

(+0,64) 27,3%

(+8,9%p.) ZDF Magazin Royale 30.09.

23:17 2,03

(+0,52) 13,0%

(+2,6%p.) 1,07

(+0,47) 25,2%

(+8,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 29.09.

18:48 2,40

(+0,41) 11,5%

(+1,7%p.) 0,42

(+0,18) 10,4%

(+4,1%p.) Der Schiffsarzt 27.09.

22:14 2,36

(+0,24) 12,8%

(+0,9%p.) 0,45

(+0,06) 10,3%

(+0,8%p.) 9-1-1 Notruf L.A. 26.09.

23:11 0,62

(+0,11) 5,0%

(+0,7%p.) 0,18

(+0,02) 6,1%

(+0,5%p.) Jussi Adler-Olsen: Verachtung 26.09.

22:15 1,77

(+0,15) 10,8%

(+0,6%p.) 0,20

(+0,02) 5,0%

(+0,4%p.) Team Wallraff - Reporter undercover 29.09.

20:15 2,18

(+0,22) 8,4%

(+0,6%p.) 1,01

(+0,14) 16,8%

(+1,3%p.) Helene Fischer - Wenn alles durchdreht 01.10.

21:43 3,26

(+0,25) 13,7%

(+0,6%p.) 0,50

(+0,09) 8,5%

(+1,2%p.) Der Schiffsarzt 27.09.

21:15 2,41

(+0,17) 9,5%

(+0,6%p.) 0,53

(-0,01) 8,7%

(-0,4%p.) Watzmann ermittelt 28.09.

18:47 2,69

(+0,17) 12,9%

(+0,6%p.) 0,26

(+0,04) 6,7%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.09.-02.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nicht ganz so stark ging es für eine andere ARD-Vorabendserie nach oben, doch auch "Watzmann ermittelt" steigerte sich nachträglich noch um immerhin 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Immerhin 0,6 Prozentpunkte mehr waren dadurch drin, was letztlich für einen Top-10-Platz reichte. Doch nicht nur die "jungen Ärzte" konnten punkten - auch der RTL-"Schiffsarzt" hat sich, wie schon in der Vorwoche, nachträglich verbessern können. Das gilt insbesondere für die linear um 22:15 Uhr ausgestrahlte Episode, für die nun 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr ausgewiesen werden als in der ursprünglichen Betrachtung. Mit einem Marktanteils-Plus von 0,9 Prozent beim Gesamtpublikum waren somit unter dem Strich sehr überzeugende 12,8 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen gab's immerhin einen knapp zweistelligen Wert, wenngleich die unmittelbar zuvor gezeigten Episoden den Sprung über die 10-Prozent-Hürde verpassten. Alles in allem fällt das Fazit nach der ersten Staffel also gemischt aus.

Deutlich stärker war RTL in der Zielgruppe indes mit dem "Team Wallraff" unterwegs, das seinen Marktanteil nachträglich auf starke 16,8 Prozent steigern konnte. Aber auch die Sat.1-Show "The Taste" zählt zu den Gewinnern der Woche, konnte sich in der Zielgruppe um starke 1,9 Prozentpunkte auf 12,1 Prozent steigern - was in diesem Ranking für Platz vier reichte. Und auch Helene Fischer sammelte nachträglich noch einige Fans ein: Ihr im ZDF gezeogter Konzertmitschnitt brachte es durch zeitversetzte Nutzung auf weitere 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und verbesserte den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um 1,2 Prozentpunkte auf gute 8,5 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 30.09.

22:44 4,68

(+1,02) 22,5%

(+3,4%p.) 1,50

(+0,64) 27,3%

(+8,9%p.) ZDF Magazin Royale 30.09.

23:17 2,03

(+0,52) 13,0%

(+2,6%p.) 1,07

(+0,47) 25,2%

(+8,8%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 29.09.

18:48 2,40

(+0,41) 11,5%

(+1,7%p.) 0,42

(+0,18) 10,4%

(+4,1%p.) The Taste 28.09.

20:14 1,21

(+0,14) 5,6%

(+0,5%p.) 0,63

(+0,13) 12,1%

(+1,9%p.) Studio Schmitt 29.09.

22:20 0,17

(+0,10) 0,9%

(+0,5%p.) 0,13

(+0,08) 2,8%

(+1,8%p.) Team Wallraff - Reporter undercover 29.09.

20:15 2,18

(+0,22) 8,4%

(+0,6%p.) 1,01

(+0,14) 16,8%

(+1,3%p.) Markus Lanz 28.09.

23:14 1,29

(+0,06) 12,5%

(+0,2%p.) 0,24

(+0,04) 9,5%

(+1,2%p.) Helene Fischer - Wenn alles durchdreht 01.10.

21:43 3,26

(+0,25) 13,7%

(+0,6%p.) 0,50

(+0,09) 8,5%

(+1,2%p.) In aller Freundschaft 27.09.

21:03 4,79

(+0,13) 17,9%

(+0,2%p.) 0,65

(+0,07) 10,3%

(+0,9%p.) Der Schiffsarzt 27.09.

22:14 2,36

(+0,24) 12,8%

(+0,9%p.) 0,45

(+0,06) 10,3%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 26.09.-02.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV