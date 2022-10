am 08.10.2022 - 09:29 Uhr

Wenige Wochen nach der Fußball-Europameisterschaft war am Freitagabend im Ersten wieder ein Spiel der Frauen-Nationalmannschaft zu sehen. Mit den starken EM-Quoten konnte der Test gegen Frankreich freilich nicht mithalten, doch immerhin 3,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 20:30 Uhr für die Live-Übertragung, sodass der Marktanteil bei guten 12,6 Prozent lag. Die Vorberichterstattung hatten sich zuvor nur 2,30 Millionen Menschen angesehen.

Den Tagessieg mussten die Fußballerinnen jedoch dem ZDF überlassen, wo die Krimiserie "Jenseits der Spree" erfolgreich in die zweite Staffel startete. Durchschnittlich 5,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten einen sehr guten Marktanteil von 19,4 Prozent, aber auch die "SOKO Leipzig" war anschließend mit 4,20 Millionen Krimi-Fans sowie 16,5 Prozent Marktanteil noch erfolgreich. Beim jungen Publikum tat sich die "SOKO" mit nur 4,7 Prozent jedoch ziemlich schwer, "Jenseits der Spree" hatte es zuvor auf 6,5 Prozent gebracht.

Zumindest bei den 14- bis 49-Jährigen lag Das Erste im öffentlich-rechtlichen Duell also vorne: Dort erreichte das Länderspiel nämlich gute 9,1 Prozent Marktanteil. Wie gewohnt drehte das ZDF dafür am späten Abend noch einmal mit seinen Satireshows auf und kam mit der "heute-show" auf 910.000 junge Zuschauende, die den Marktanteil auf starke 17,8 Prozent trieben. Insgesamt verzeichnete die "heute-show" im Schnitt 3,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe das "ZDF Magazin Royale" noch 1,76 Millionen vor dem Fernseher hielt und 16,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Ein Erfolg beim jungen Publikum war übrigens auch die Trödelshow "Bares für Rares", die dem ZDF am Nachmittag sehr gute 9,9 Prozent Marktanteil einbrachte. Zum Vergleich: "Die Retourenprofis" schafften an ihrem vorerst letzten Arbeitstag kaum mehr als fünf Prozent. Ob es Barbara Salesch ab Montag besser machen wird? Immerhin besteht Hoffnung für RTL, denn am Vormittag erzielte Salesch mit ihrem "Strafgericht" zum Wochenausklang gute 12,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV