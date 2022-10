am 11.10.2022 - 08:42 Uhr

Mit "Mieten Kaufen Live" und der neuen Primetime-Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" setzte RTLzwei am Montag auf gleich zwei Neustarts im Programm. Doch beide Formate eint, dass sie zum Auftakt nur auf ein sehr überschaubares Interesse des Publikums stießen. So erreichte die Immobilien-Sendung auf dem Sendeplatz um 17:05 Uhr insgesamt gerade mal 100.000 Menschen, die 0,8 Prozent Marktanteil entsprachen. Darunter waren 40.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil dadurch bei desolaten 1,8 Prozent.

Auf diese Weise lag RTLzwei um diese Zeit unter anderem noch hinter Sixx, Nitro, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx, DMAX, RTL Up und Super RTL, die teils sogar deutlich mehr als zwei Prozent Marktanteil verzeichneten. Die anschließenden RTLzwei-Soaps machten ihre Sache zwar besser, doch auch "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" erwiesen sich zum Start in den Abend mit Marktanteilen von 3,3 und 4,2 Prozent nicht als Überflieger.

Erfolgreicher als "Skate Fever" waren die beiden Serien aber allemal, denn mit nur 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aus der Zielgruppe legte die Rollschuh-Show einen völligen Fehlstart hin - mehr als ein Marktanteil von 2,1 Prozent war für RTLzwei in der Primetime nicht drin, sodass der Sender das Schlusslicht unter den Vollprogrammen bildete. Insgesamt konnten sich gerade einmal 390.000 Personen für den Neustart begeistern, hier musste sich RTLzwei mit 1,5 Prozent Marktanteil zufriedengeben.

"Naked Attraction" sorgte zu später Stunde dann zumindest noch für einen kleinen Aufschwung und rettete sich zunächst auf 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe gegen Mitternacht mit einer weiteren Folge gute 5,7 Prozent erreicht wurden. Zu retten war dadurch letztlich aber nichts mehr: Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil von 3,1 Prozent kam der Privatsender am Montag deutlich hinter Kabel Eins über die Ziellinie - und wäre beinahe noch von Nitro überholt worden, das mit 2,9 Prozent überzeugte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV