Nachdem das Comeback von Barbara Salesch in den zurückliegenden Wochen am Vormittag für gute Quoten sorgte, entschied sich RTL kurzerhand für eine Beförderung der TV-Richterin in den Nachmittag, wo sie seit Montag zusammen mit Ulrich Wetzel ein Gerichtsshow-Doppel bildet. Zum Auftakt hat zumindest Salesch auf ihrem einstigen 15-Uhr-Sendeplatz überzeugen können: Mit einem Marktanteil von 12,1 Prozent lief es für "Barbara Salesch - Das Strafgericht" in der Zielgruppe deutlich besser als zuletzt für die "Retourenprofis".

Gleichwohl besteht noch Luft nach oben, denn insgesamt verzeichnete die Show nur 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die 4,7 Prozent Marktanteil entsprachen. "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" machte seine Sache im Anschluss mit 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwar besser, lag dafür in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 7,9 Prozent deutlich hinter Salesch. "RTL aktuell" und "Explosiv Stories" schnitten zudem nach 17 Uhr mit Werten von 5,7 und 4,5 Prozent sehr schwach ab.

Ein Selbstläufer ist also auch die neue Daytime-Programmierung nicht, zumal die Salesch-Wiederholung mit nur 7,8 Prozent Marktanteil ebenfalls deutlich schlechter abschnitt als die zuletzt auf diesem Sendeplatz gezeigten Erstausstrahlungen. Allerdings könnte RTL dem Konkurrenten Sat.1 am Nachmittag durchaus Schaden zufügen: Am Montag blieben die beiden Folgen der "Klinik am Südring", die parallel zu Salesch und Wetzel liefen, mit Marktanteilen von 6,4 und 6,3 Prozent jedenfalls ziemlich blass. "Auf Streife" hatte um 14:00 Uhr noch 9,9 Prozent eingefahren.

In richtig starker Form präsentierte sich dagegen ProSieben, allen voran "The Big Bang Theory", das sich im Nachmittagsprogramm auf bis zu 17,2 Prozent Marktanteil steigerte und den Sender damit zum Marktführer in der Zielgruppe machte. Auch "taff" erwischte danach mit 15,3 Prozent einen sehr starken Tag. Gut schnitt zudem Vox ab, das mit "Shopping Queen", "Guidos Deko Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" auf Werte zwischen 7,5 und 7,7 Prozent kam. Am Vorabend punktete zudem "Das perfekte Dinner" mit 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

