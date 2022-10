Vorbei sind die Zeiten, in denen der ARD-Vorabend als "Todeszone" bezeichnet werden musste. Neben den Quiz-Formaten sind inzwischen auch die Serien ein Erfolg. Nachdem schon das "Großstadtrevier" und die "WaPo Bodensee" zu Wochenbeginn überzeugten, stach am Mittwoch die Krimiserie "Watzmann ermittelt" hervor. Diese brachte es ab 18:48 Uhr auf durchschnittlich 2,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und konnte die Reichweite gegenüber "Gefragt - gejagt" sogar noch leicht steigern. Der Marktanteil fiel mit 13,9 Prozent so hoch aus wie seit der Premieren-Folge vor dreieinhalb Jahren nicht mehr.

Zugleich entschied "Watzmann ermittelt" das Serien-Fernduell mit dem ZDF für sich: Dort blieb "Blutige Anfänger" um 19:25 Uhr mit nur 2,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,9 Prozent Marktanteil ziemlich blass. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es jedoch für beide Produktionen nur mäßig: Während die "Anfänger" im Zweiten auf 5,1 Prozent Marktanteil kamen, erzielte "Watzmann ermittelt" im Ersten etwas bessere 5,9 Prozent.

Richtig stark schnitt jedoch Alexander Bommes beim jungen Publikum ab: "Gefragt - gejagt" erzielte um 18:00 Uhr 12,5 Prozent Marktanteil und ging damit bei den 14- bis 49-Jährigen zeitweise sogar als Marktführer hervor. Insgesamt war die schnelle Quizshow mit 2,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 17,1 Prozent Marktanteil ohnehin wieder einmal sehr stark unterwegs. Noch besser lief es jedoch für die "SOKO Wismar", die zur gleichen Zeit im ZDF sogar 3,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte und stolze 21,1 Prozent Marktanteil erzielte. Nur vier Sendungen erreichten am Mittwoch ein größeres Publikum als die Vorabendserie.

Ohnehin war das ZDF tagsüber einmal mehr eine Bank: So brachte es "Bares für Rares" auf 2,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, "Die Rosenheim-Cops" wollten danach sogar 2,54 Millionen sehen. Der Gesamt-Marktanteil beider Formate lag bei herausragenden 23,2 beziehungsweise 25,4 Prozent. Davon blieb das neue RTL-Gerichtsshow-Doppel weit entfernt. Dazu kommt, dass neben Ulrich Wetzel auch Barbara Salesch mit ihrem "Strafgericht" in der Zielgruppe am Mittwoch nur einstellig abschnitt. Immerhin: In der Vormittags-Wiederholung lief es für die Formate mit Werten von 10,9 und 12,6 Prozent für die Sendungen besser.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV