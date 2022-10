Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Erst vor zwei Wochen berichteten wir, dass der Marktanteil des "ZDF Magazin Royale" beim jungen Publikum nachträglich so deutlich anstieg wie noch nie. Doch die neueste Ausgabe zum Thema Cyber-Sicherheit konnte das noch toppen: Die von der AGF gemessene Reichweite in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen hat sich durch zeitversetzte Nutzung innerhalb von drei Tagen auf 1,33 Millionen mehr als verdoppelt, der Marktanteil schoss um 11,6 Prozentpunkte auf nun 28,2 Prozent nach oben.

Damit verzeichnete das "ZDF Magazin Royale" diesmal auch beim jungen Publikum eine höhere zeitversetzte Nutzung als die "heute-show", die noch 540.000 weitere 14- bis 49-jährige erreichte und den Marktanteil so um 7,7 Prozentpunkte auf 25,3 Prozent steigern konnte. Das "ZDF Magazin Royale" wurde dabei fast nur von Menschen unter 50 Jahren nachträglich gesehen, bei der "heute-show" kamen auch noch einige ältere mit hinzu, wodurch der gesamte Reichweitennachschlag dort mit +840.000 zu +730.000 noch etwas höher ausfiel.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 07.10.

22:28 4,67

(+0,84) 21,2%

(+2,7%p.) 1,42

(+0,54) 25,3%

(+7,7%p.) ZDF Magazin Royale 07.10.

23:03 2,49

(+0,73) 14,5%

(+3,5%p.) 1,33

(+0,67) 28,2%

(+11,6%p.) Das Weiße Haus am Rhein (2) 03.10.

21:43 3,58

(+0,39) 15,3%

(+1,1%p.) 0,34

(+0,08) 6,0%

(+1,3%p.) Tatort: Die Rache an der Welt 09.10.

20:20 8,98

(+0,28) 29,0%

(+0,3%p.) 1,69

(+0,10) 21,3%

(+0,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 06.10.

18:49 2,49

(+0,27) 12,1%

(+1,0%p.) 0,42

(+0,14) 10,9%

(+3,1%p.) Wendland - Stiller und die Geister der Vergangenheit 08.10.

20:15 6,35

(+0,27) 22,9%

(+0,2%p.) 0,42

(+0,00) 6,5%

(-0,2%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 05.10.

20:14 1,82

(+0,25) 7,6%

(+0,8%p.) 0,77

(+0,14) 13,4%

(+1,8%p.) Das Weiße Haus am Rhein (1) 03.10.

20:15 4,06

(+0,25) 13,4%

(+0,4%p.) 0,50

(+0,04) 6,7%

(+0,4%p.) Jenseits der Spree 07.10.

20:15 5,25

(+0,17) 19,3%

(-0,1%p.) 0,39

(+0,02) 6,6%

(+0,1%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 07.10.

19:38 2,33

(+0,16) 9,7%

(+0,5%p.) 0,77

(+0,07) 15,8%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.10.-09.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Beim Zweiteiler "Das Weiße Haus am Rhein", den Das Erste am 3. Oktober in einem Rutsch zeigte, lässt sich beobachten, dass diese direkt aufeinanderfolgende Programmierung manch einem zu lange gewesen sein dürfte, dass aber einige den zweiten Teil noch nachgeholt haben. So fiel der Aufschlag für den zweiten Teil mit +390.000 ein ganzes Stück höher aus als für Teil 1, der noch eine viertel Million weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte. Trotzdem verlor der zweite Teil auch inklusive zeitversetzter Nutzung noch deutlich an Reichweite im Vergleich zum ersten: 4,06 Millionen Menschen sahen im Schnitt Teil 1, 3,58 Millionen Teil 2.

Von vielen erst zeitversetzt geschaut wird auch "Das Sommerhaus der Stars" bei RTL. Inzwischen liegen für die gesamte Staffel die endgültig gewichteten Quoten vor. So kommt man auf einen Staffelschnitt auf 12,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ein Prozentpunkt mehr als bei den vorläufig gewichteten Zahlen. Nicht berücksichtigt sind hier die Abrufe auf RTL+.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 07.10.

23:03 2,49

(+0,73) 14,5%

(+3,5%p.) 1,33

(+0,67) 28,2%

(+11,6%p.) heute-show 07.10.

22:28 4,67

(+0,84) 21,2%

(+2,7%p.) 1,42

(+0,54) 25,3%

(+7,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 06.10.

18:49 2,49

(+0,27) 12,1%

(+1,0%p.) 0,42

(+0,14) 10,9%

(+3,1%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 05.10.

20:14 1,82

(+0,25) 7,6%

(+0,8%p.) 0,77

(+0,14) 13,4%

(+1,8%p.) Spiegel TV 03.10.

23:16 1,40

(+0,09) 10,7%

(+0,3%p.) 0,40

(+0,07) 13,6%

(+1,8%p.) heute-show 06.10.

22:51 0,30

(+0,09) 2,0%

(+0,6%p.) 0,11

(+0,05) 3,2%

(+1,5%p.) Studio Schmitt 06.10.

22:21 0,20

(+0,08) 1,0%

(+0,4%p.) 0,12

(+0,07) 2,6%

(+1,5%p.) Das Weiße Haus am Rhein (2) 03.10.

21:43 3,58

(+0,39) 15,3%

(+1,1%p.) 0,34

(+0,08) 6,0%

(+1,3%p.) ZDF Magazin Royale 06.10.

21:47 0,25

(+0,09) 1,1%

(+0,4%p.) 0,16

(+0,08) 2,9%

(+1,3%p.) Das perfekte Dinner 05.10.

18:59 1,15

(+0,07) 5,2%

(+0,2%p.) 0,41

(+0,07) 9,8%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.10.-09.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV