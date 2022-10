RTL hat mit einer weiteren Folge von "Ninja Warrior Germany" am Freitagabend den Sendeplatz um 20:15 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen dominiert. Die Unterhaltungsshow kam im Schnitt auf 15,1 Prozent Marktanteil. 1,76 Millionen Personen schauten zu, davon waren 0,85 Millionen werberelevant. Somit entschied der Sender das Showduell mit Sat.1 für sich. "The Voice of Germany" blieb dort zum dritten Mal in Folge einstellig. Gemessen wurden im Schnitt neun Prozent bei den Umworbenen. 1,73 Millionen Menschen sahen die Casting-Show.

Im Nachmittagsprogramm von RTL ging die erste Woche zu Ende, in der es zwischen 15 und 17 Uhr nicht mehr um Retouren ging. Stattdessen sind nun Barbara Salesch und Ulrich Wetzel mit ihren Strafgerichten auf Sendung. Das Ergebnis: "Barbara Salesch – Das Strafgericht" sicherte sich im Wochenschnitt 0,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Gegenüber der Vorwoche, damals noch vormittags um elf, wurden über 0,1 Millionen Zusehende hinzugewonnen. Die durchschnittliche Quote lag bei der 15-Uhr-Sendung bei 11,1 Prozent. Mit 9,3 Prozent tat sich die Gerichtsshow am Freitag etwas schwerer.

Im internen Duell mit Ulrich Wetzel hat Salesch indes weiterhin klar die Nase vorn. Seine 16-Uhr-Verhandlung musste sich kurz vor dem Wochenende gar mit nur 5,8 Prozent zufrieden geben. Das war der schwächste Wert dieser Startwoche, die RTL im Schnitt 7,6 Prozent in der Zielgruppe einbrachte. 0,74 Millionen Personen schauten im Schnitt zu. "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht", das darf nicht vergessen, läuft allerdings auch noch im Programm von RTL Up, immer um 19:30 Uhr. 540.000 Menschen sahen die Episode am Freitag dort.

Sat.1 war tagsüber insbesondere mit "Auf Streife" erfolgreich. Das Original um 14 Uhr kam auf 11,9 Prozent, der zuvor gesendete Berliner Ableger sicherte sich genau zehn Prozent. Gut schnitt ab 15 Uhr auch ein "Klinik am Südring"-Doppel ab, hier lagen die gemessenen Quoten bei 9,1 und 9,7 Prozent in der Zielgruppe. Weiterhin ein Flop ist indes die Kochshow "Doppelt kocht besser" um 19 Uhr, die am Freitag auf gerade einmal zweieinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kam. Morgens und bis in den Vormittag hinein punktete das "Frühstücksfernehen" mit nahezu 18 Prozent bei den kommerziell wichtigen Zuschauenden.

