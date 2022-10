Mit 16,9 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen hat "Ninja Warrior Germany" am Freitagabend einen Staffelbestwert aufgestellt. Die RTL-Primetimeshow legte gegenüber der Vorwoche um nahezu zwei Prozentpunkte zu. Insgesamt schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt 1,87 Millionen Personen ein, auch das war die beste Sehbeteiligung in diesem Jahr. "Mario Barth rettet deine Liebe", gestartet im Anschluss um 23:15 Uhr, nutzte diesen starken Vorlauf nur sehr bedingt – diese Sendung landete schließlich bei im Schnitt zehn Prozent Marktanteil.

Somit lag RTL am Freitagabend aber dennoch klar vor Sat.1, wo "The Voice of Germany" dem Staffelende entgegen geht. Die Musikshow erreichte dabei zum vierten Mal in Folge kein zweistelliges Marktanteils-Ergebnis. In dieser Woche reichte es zu gerade einmal 8,4 Prozent bei den Umworbenen. Insgesamt schauten 1,68 Millionen Personen ab drei Jahren zu.

Schwach präsentierten sich zwei Primetime-Filme bei großen Privatsendern am Freitagabend. ProSieben kann mit dem Abschneiden von "Star Wars: Die letzten Jedi" nicht zufrieden sein. Der Streifen heimste lediglich 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,15 Millionen Leute ein. Bei RTLzwei lief es für "21 Bridges" schon schlecht – mehr als 3,1 Prozent waren nicht drin. Nach 22 Uhr sanken die Quoten während der Ausstrahlung von "Hotel Artemis" sogar noch weiter: auf lediglich 2,4 Prozent.

Besser machte es da schon Vox. Beim Sender machte sich eine recht kurzfristige Programmänderung bezahlt. Um 20:15 Uhr lief wieder "Goodbye Deutschland", das sich mit durchschnittlich sieben Prozent vor den Filmen platzierte. "Das spanische Dorf" startete entsprechend erst nach 22:15 Uhr und kam in dieser Woche auf 4,7 Prozent – das waren mehr als in den beiden Wochen zuvor. Wegen der späteren Sendezeit fiel allerdings die Reichweite auf einen Tiefstwert: Noch rund 470.000 Personen ab drei Jahren schalteten ein.

