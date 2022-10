Mit der Dokumentation "Route 4" machte ProSieben am Montagabend auf das Thema Seenotrettung aufmerksam, erzielte mit der Doku und einem ab 21:05 Uhr folgenden Talk aber keine hohen Quoten. Die 50 Minuten lange Doku sicherte dem Sender gerade einmal 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, der Talk danach fiel sogar auf 3,3 Prozent Marktanteil. Das zweifelsfrei wichtige Thema sahen zunächst 0,41 Millionen Personen, später gar nur 0,25 Millionen. Nach 22:07 Uhr fand ProSieben Platz für zwei "Galileo Plus"-Folgen, jenes Format also, das zur Zeit seinen eigentlichen Sendeplatz am Sonntagvorabend nicht bespielen kann, weil dort Football läuft.

Mit 4,2 und 4,8 Prozent lagen auch hier die Quoten weit unter der üblichen Sendernorm. Mit zweistelligen Quoten, nämlich 10,3 Prozent, präsentierte sich indes am Vorabend "Galileo", am Nachmittag kam "The Big Bang Theory" auf bis zu 12,5 Prozent. ProSieben landete im Tagesranking mit durchschnittlich 6,2 Prozent auf Rang vier und somit auf Augenhöhe mit Vox (6,1%).



Dort lief die Primetime aber ein gutes Stück besser. Die erste von drei Folgen der Inklusions-Doku "Zum Schwarzwälder Hirsch" erreichte im Schnitt 6,2 Prozent. Damit knüpfte sie, was erwartbar war, nicht an die Werte an, die Vox in den vergangenen Wochen montags mit "Die Höhle der Löwen" generierte, geriet aber auch nicht vollends zum Flop. 1,04 Millionen Menschen sahen die zweistündige Ausgabe, der ab 22:15 Uhr die Doku "Alles auf Anfang! Startschuss für ein neues Leben" folgte. Diese tat sich dann aber sehr schwer und holte wenig erfreuliche 4,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.



Während also ProSieben und Vox, ebenso aber RTLzwei doch Probleme in der Primetime hatten, sicherte sich Kabel Eins mit "Auf der Flucht" gute 1,27 Millionen Filmfans und sechs Prozent bei den Jüngeren. Obendrein funktionierten Serien auf Nischensendern ganz gut. "Alarm für Cobra 11" holte bei Nitro schon vor 22 Uhr mit zwei Folgen je 3,3 Prozent. Nach 22 Uhr kam die Autobahnpolizei mit weiteren Ausgaben auf 4,6 und 5,9 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV