Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Der Schreck in Unterföhring dürfte am Sonntagmorgen ähnlich groß gewesen sein wie die Überraschung in Köln: Nachdem RTL gegen "The Masked Singer" in der Vergangenheit samstags überhaupt kein Land sah, gelang den "RTL-Wasserspielen" ein Überraschungserfolg. Nicht nur dass sich die RTL-Show behaupten konnte, sie zog nach vorläufig gewichteten Zahlen sogar an ProSiebens maskierten Stars vorbei. Doch inzwischen liegen die endgültig gewichteten Zahlen inklusive zeitversetzter Nutzung vor - und da konnte "The Masked Singer" die Marktführung beim jungen Publikum doch wieder zurückerobern.

So zog die Reichweite der ProSieben-Show am Samstag nachträglich stärker als gewohnt noch um 190.000 auf 2,05 Millionen an - was trotzdem ein Staffeltief bedeutete. Die Reichweite der "Wasserspiele" kletterte noch um 110.000 und blieb mit 1,99 Millionen also darunter. Bei den 14- bis 49-Jährigen konnte "The Masked Singer" seinen Marktanteil noch um 0,9 Prozentpunkte auf 16,2 Prozent ausbauen, die "RTL Wasserspiele" verloren hingegen 0,4 Prozentpunkte und fielen auf 15,7 Prozent zurück. Auch hier gilt aber: Es blieb ein Staffel-Tief für "The Masked Singer", die starke RTL-Konkurrenz hat offenbar geschadet. Übrigens: Auch "Take me out" stand nach der endgültigen Gewichtung der Quoten mit nun 12,2 Prozent Marktanteil etwas schlechter da als vorläufig ausgewiesen (-0,4 Prozentpunkte), "red." hingegen steigerte sich hier noch leicht um 0,2 Prozentpunkte auf nun 12,4 Prozent Marktanteil.

In die Hitliste der Sendungen, die in der vergangenen Woche am stärksten durch zeitversetzte Nutzung bei der endgültigen Gewichtung der Quoten profitieren konnten, schafften es alle diese Sendungen aber nicht, sie wird einmal mehr von der "heute-show" angeführt, die nachträglich noch 880.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, was die Reichweite nachträglich noch auf fast fünf Millionen anschwellen ließ. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog um 6,5 Prozentpunkte auf 27,9 Prozent an.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 21.10.

22:30 4,99

(+0,88) 22,9%

(+2,8%p.) 1,53

(+0,49) 27,9%

(+6,5%p.) Friesland - Fundsachen 22.10.

20:15 7,19

(+0,45) 25,6%

(+0,4%p.) 0,68

(+0,03) 10,7%

(-0,1%p.) ZDF Magazin Royale 21.10.

23:06 2,01

(+0,34) 12,0%

(+1,6%p.) 0,99

(+0,32) 22,1%

(+5,6%p.) Tatort: Spur des Blutes 23.10.

20:15 11,05

(+0,28) 34,8%

(0,0%p.) 2,42

(+0,15) 29,4%

(+0,7%p.) The Chelsea Detective 23.10.

22:13 2,46

(+0,26) 13,5%

(+1,0%p.) 0,20

(+0,03) 4,5%

(+0,5%p.) Bauer sucht Frau 18.10.

20:15 3,98

(+0,23) 14,2%

(+0,5%p.) 1,00

(+0,10) 14,3%

(+0,8%p.) Marie fängt Feuer 20.10.

20:16 3,43

(+0,22) 12,8%

(+0,5%p.) 0,33

(+0,06) 5,5%

(+0,9%p.) Das große Schlagerjubiläum 2022 - Auf die nächsten 100! 22.10.

20:14 4,96

(+0,22) 19,6%

(+0,1%p.) 0,59

(+0,03) 10,0%

(+0,1%p.) The Taste 19.10.

20:14 1,34

(+0,21) 5,7%

(+0,7%p.) 0,70

(+0,17) 12,0%

(+2,4%p.) Bauer sucht Frau 17.10.

20:15 3,94

(+0,19) 14,3%

(+0,3%p.) 1,07

(+0,08) 16,0%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.10.-23.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Das "ZDF Magazin Royale" wurde diesmal zeitversetzt nicht ganz so stark genutzt wie sonst gewohnt. Die rein musikalische Ausgabe sammelte noch 340.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was diesmal nur für Rang 3 im Aufwertungs-Ranking reichte - wenngleich der Marktanteils-Aufschlag beim jungen Publikum mit +5,6 Prozentpunkten natürlich trotzdem enorm ist. Noch größer war die Nachgewichtung aber in Sachen Gesamtreichweite beim ZDF-Krimi "Friesland", der sich noch um 450.000 auf eine Gesamt-Reichweite von 7,19 Millionen steigerte.

Den höchsten Nachschlag in der Geschichte des Formats gab's in der vergangenen Woche für "The Taste". Hier dürften wohl etliche Fußball-Fans, die live lieber das DFB-Pokalspiel des FC Bayern angesehen hatten, die Kochshow noch nachgeholt haben. Die Reichweite kletterte jedenfalls noch um 210.000 auf nun 1,34 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich um stolze 2,4 Prozentpunkte auf nun 12,0 Prozent. Damit zog "The Taste" noch an "Mario Barth deckt auf" vorbei, das sich nachträglich noch um 0,4 Prozentpunkte auf 10,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte. Insgesamt erhöhte sich dort die Reichweite um 0,09 auf 2,00 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auch am Dienstag gab's schon Live-Fußball aus dem DFB-Pokal, was die Konkurrenz wohl auch ein bisschen Reichweite gekostet haben dürfte. "Joko & Klaas gegen ProSieben" sammelten hier nachträglich mit dem Staffelauftakt noch 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, wodurch sich die Gesamt-Reichweite auf 1,38 Millionen erhöhte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte nachträglich noch um 1,1 Prozentpunkte auf 15,8 Prozent. "Bauer sucht Frau" legte um 0,8 Prozentpunkte auf 14,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu, hatte aber insgesamt eine höhere zeitversetzte Nuztung. So stieg die Reichweite hier noch um 230.000 auf 3,98 Millionen an.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 21.10.

22:30 4,99

(+0,88) 22,9%

(+2,8%p.) 1,53

(+0,49) 27,9%

(+6,5%p.) ZDF Magazin Royale 21.10.

23:06 2,01

(+0,34) 12,0%

(+1,6%p.) 0,99

(+0,32) 22,1%

(+5,6%p.) The Taste 19.10.

20:14 1,34

(+0,21) 5,7%

(+0,7%p.) 0,70

(+0,17) 12,0%

(+2,4%p.) Studio Schmitt 20.10.

22:17 0,17

(+0,08) 0,9%

(+0,4%p.) 0,11

(+0,06) 2,4%

(+1,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 21.10.

19:37 2,27

(+0,16) 9,1%

(+0,5%p.) 0,75

(+0,08) 14,6%

(+1,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 20.10.

18:48 2,40

(+0,18) 11,1%

(+0,7%p.) 0,35

(+0,06) 8,2%

(+1,1%p.) Joko & Klaas gegen ProSieben 18.10.

20:15 1,38

(+0,13) 5,5%

(+0,4%p.) 0,99

(+0,12) 15,8%

(+1,1%p.) heute-show 20.10.

22:49 0,14

(+0,05) 0,9%

(+0,3%p.) 0,06

(+0,04) 1,7%

(+1,1%p.) Markus Lanz 18.10.

22:43 1,81

(+0,08) 12,3%

(+0,2%p.) 0,41

(+0,06) 11,4%

(+1,0%p.) MAITHINK X - Die Show 20.10.

21:15 0,17

(+0,06) 0,6%

(+0,2%p.) 0,10

(+0,06) 1,6%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.10.-23.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV