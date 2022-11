am 03.11.2022 - 09:21 Uhr

4,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte das ZDF am Mittwoch bereits um kurz nach 18 Uhr mit der neuesten Folge der "SOKO Wismar" - rund 400.000 mehr als noch eine Woche zuvor. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem hervorragenden Marktanteil von 22,1 Prozent und selbst bei den 14- bis 49-Jährigen, wo sich insbesondere Vorabendkrimis ja häufig schwer tun, sah es mit einem Marktanteil von 8,5 Prozent diesmal ziemlich gut aus.

Die "SOKO Wismar" war damit gefragter als alle 20:15 Uhr-Sendungen des gestrigen Tages - wobei man aber auch mit Blick auf diesen Sendeplatz bei ARD und ZDF ziemlich zufrieden sein dürfte. Vorn lag in der Primetime Das Erste, wo 4,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Film "Kalt" ansahen. Das entsprach einem Marktanteil von 15,3 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,0 Prozent Marktanteil erzielt.

Im ZDF lud wieder Kerner zum Quiz "Da kommst du nie drauf!". 3,64 Millionen Personen sahen sich die Sendung diesmal im Schnitt an - etwa eine dreiviertel Million mehr als zuletzt Ende September. Für das Format war es die höchste Reichweite seit etwa einem Jahr. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag hier bei 13,8 Prozent, 5,9 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Nochmal zurück in den Vorabend: So stark die "SOKO Wismar" dort unterwegs war, so ernüchternd war die Ausbeute für "Blutige Anfänger" nach den "heute"-Nachrichten. 2,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier zu, die Marktanteile lagen mit 10,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich unter dem ZDF-Normalniveau. Hier war Das Erste mit "Watzmann ermittelt" deutlich erfolgreicher. 3,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und Marktanteile von 13,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen können sich sehen lassen. Zuvor lag "Wer weiß denn sowas" mit einer Gesamt-Reichweite von 2,96 Millionen bei Marktanteilen von 16,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV