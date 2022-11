Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Die Neuauflage von "Britt" war aus Quotensicht in der Auftaktwoche bekanntlich kein Erfolg, das änderte sich auch nach der endgültigen Gewichtung der Quoten nicht. Doch ein bisschen zeitversetzte Nutzung fiel offenbar an, jedenfalls erhöhten sich die Marktanteile nachträglich noch um bis zu 0,7 Prozentpunkte. Und so stieg der Wochenschnitt bei den 14- bis 49-Jährigen von vorläufig gewichteten 4,1 auf endgültig gewichtete 4,5 Prozent Marktanteil an - immerhin. Im gleichen Timeslot konnte sich übrigens auch Richter Wetzel bei RTL leicht von vorläufg gewichteten 8,1 auf endgültig gewichtete 8,4 Prozent Marktanteil im Wochenschnitt steigern. Bei "Doppelt kocht besser" und "Mein Mann kann am Vorabend halten sich Gewinne und Verluste nach der endgültigen Gewichtung übrigens in etwa die Waage. "Mein Mann kann" lag beispielsweise auch nach der endgültigen Gewichtung noch bei ganz schwachen 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

In der Primetime gehörte Sat.1 in der vergangenen Woche zwei Mal zu den größeren Gewinnern. Am Montag konnte sich "Hochzeit auf den ersten Blick" noch von 10,2 auf 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern, die Gesamt-Reichweite zog um 0,13 auf 1,33 Millionen an. Am Mittwoch wiederum legte "The Taste" nachträglich noch deutlich von 9,4 auf 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu und sammelte noch 120.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer ein. "Mario Barth deckt auf" büßte bei RTL zur gleichen Zeit nach der endgültigen Gewichtung der Quoten 0,5 Prozentpunkte ein, blieb mit 12,6 Prozent Marktanteil aber vorn.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 28.10.

22:29 4,77

(+0,89) 22,2%

(+2,9%p.) 1,55

(+0,56) 26,2%

(+7,3%p.) ZDF Magazin Royale 28.10.

23:06 2,66

(+0,74) 15,4%

(+3,4%p.) 1,45

(+0,67) 28,8%

(+10,3%p.) Polizeiruf 110: Hexen brennen 30.10.

20:15 7,52

(+0,29) 25,6%

(+0,2%p.) 1,21

(+0,11) 17,5%

(+0,9%p.) Kolleginnen - Für immer 29.10.

20:15 5,22

(+0,24) 19,4%

(+0,3%p.) 0,36

(+0,02) 6,2%

(+0,0%p.) Vigil - Tod auf hoher See 24.10.

22:47 1,33

(+0,21) 9,0%

(+1,2%p.) 0,14

(+0,05) 4,2%

(+1,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 28.10.

19:38 2,26

(+0,20) 9,3%

(+0,6%p.) 0,71

(+0,10) 14,4%

(+1,4%p.) Jenseits der Spree 28.10.

20:15 5,67

(+0,19) 21,1%

(-0,0%p.) 0,52

(+0,09) 8,7%

(+1,0%p.) In aller Freundschaft 25.10.

21:06 4,30

(+0,18) 15,6%

(+0,2%p.) 0,58

(+0,10) 8,4%

(+1,2%p.) Bauer sucht Frau 24.10.

20:15 3,85

(+0,17) 14,1%

(+0,2%p.) 1,02

(+0,06) 15,7%

(+0,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 27.10.

18:49 2,47

(+0,16) 11,3%

(+0,5%p.) 0,43

(+0,06) 10,2%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.10.-30.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

In einer ganz anderen Liga spielte in Sachen zeitversetzte Nutzung wieder die freitägliche Satire-Schiene des ZDF. Die "heute-show" erreichte noch 890.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer, was die Gesamt-Reichweite auf 4,77 Millionen steigen ließ, das "ZDF Magazin Royale" steigerte die Reichweite nachträglich noch um 740.000 auf 2,66 Millionen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schoss dadurch bei der "heute-show" um 7,3 Prozentpunkte auf 26,2 Prozent nach oben, beim "ZDF Magazin Royale" war der Zugewinn sogar wieder bei mehr als zehn Prozentpunkten: Aus vorläufig gewichteten 18,5 Prozent wurden endgültig gewichtete 28,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und sieht man sich das Ranking nach den größten Zugewinnen in Sachen Marktanteil an, dann fällt auf: Das "ZDF Magazin Royale" belegt neben Platz 1 mit der Sonntags-Wiederholung direkt auch noch Platz 3. Hier wurde aus vorläufig gewichteten (und sehr schwachen) 0,5 Prozent Marktanteil noch 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 28.10.

23:06 2,66

(+0,74) 15,4%

(+3,4%p.) 1,45

(+0,67) 28,8%

(+10,3%p.) heute-show 28.10.

22:29 4,77

(+0,89) 22,2%

(+2,9%p.) 1,55

(+0,56) 26,2%

(+7,3%p.) ZDF Magazin Royale 30.10.

21:48 0,22

(+0,12) 0,9%

(+0,5%p.) 0,13

(+0,10) 2,1%

(+1,6%p.) Spiegel TV - Reportage 27.10.

23:23 0,52

(+0,05) 4,9%

(+0,4%p.) 0,20

(+0,05) 7,7%

(+1,6%p.) Studio Schmitt 27.10.

23:25 0,11

(+0,05) 0,9%

(+0,4%p.) 0,07

(+0,04) 2,4%

(+1,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 28.10.

19:38 2,26

(+0,20) 9,3%

(+0,6%p.) 0,71

(+0,10) 14,4%

(+1,4%p.) Vigil - Tod auf hoher See 24.10.

22:47 1,33

(+0,21) 9,0%

(+1,2%p.) 0,14

(+0,05) 4,2%

(+1,3%p.) The Taste 26.10.

20:14 1,31

(+0,12) 5,5%

(+0,4%p.) 0,64

(+0,10) 10,6%

(+1,2%p.) In aller Freundschaft 25.10.

21:06 4,30

(+0,18) 15,6%

(+0,2%p.) 0,58

(+0,10) 8,4%

(+1,2%p.) Markus Lanz 25.10.

23:15 1,54

(+0,14) 14,3%

(+0,7%p.) 0,24

(+0,04) 9,1%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.10.-30.10.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV