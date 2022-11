In der vergangenen Woche legte die neue Kabel Eins-Reihe "Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen" mit 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bereits einen sehr erfolgreichen Einstand hin. In Woche 2 legte man nun noch eine Schippe drauf: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kletterte weiter auf 7,6 Prozent. Vor allem war es aber die Gesamt-Reichweite, bei der es einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen gab: von 0,77 ging es auf 0,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben, der Gesamt-Marktanteil erhöhte sich dadurch von 3,0 auf 3,7 Prozent.

Dabei hat womöglich auch geholfen, dass Das Erste diesmal die Serie "Das Netz" statt der sehr reichweitenstarken Donnerstagskrimis zeigte und damit viel weniger Publikum band, das sich zum Teil dann auf andere Sender verteilte. Denn auch "Doc Caro" in Sat.1 erlebte einen deutlichen Reichweiten-Zuwachs. Im Vergleich zur Vorwoche kamen nochmal 140.000 dazu, sodass die Gesamt-Reichweite sich auf im Schnitt 1,26 Millionen erhöhte. Auch die Marktanteile zogen auf 5,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wieder an. Noch ein Erfolg für Sat.1: Nachdem die "Akte" mit 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wieder verhalten lief, trumpfte die "Spiegel TV Reportage" spät am Abend mit 8,8 Prozent Marktanteil nochmal auf.

Lässt man die schwächere Talk-Folge, die Sat.1 zum Start gezeigt hat, mal außen vor, dann erreichten die normalen Ausgaben von "Doc Caro" im Schnitt einen Marktanteil von 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lagen damit klar über dem Sat.1-Senderschnitt. In der Spitze kletterte der Marktanteil auf bis zu 9,2 Prozent, der Tiefstwert war - nach endgültiger Gewichtung der Quoten - in der Mitte der Staffel bei 6,9 Prozent erreicht. Danach erholten sich die Quoten des Formats aber wieder.

Gut lief es am Donnerstagabend auch für ProSieben, das weiter gut daran tat, "Love is King" ins Nachtprogramm verbannt zu haben. Das floppte dort mit 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zwar erneut völlig, der ersatzweise um 20:15 Uhr ausgestrahlte Film "Die Schadenfreundinnen" lief mit 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber dafür richtig gut. 1,18 Millionen Personen sahen insgesamt zu. Auch Vox kann mit den 8,4 Prozent Marktanteil (14-49) für "Cinderella" um 20:15 Uhr zufrieden sein ebenso wie mit den 8,5 Prozent für "Hänsel & Gretel - Hexenjäger" im Anschluss. Nur für RTLzwei gab's wieder nichts zu holen: "Mensch Retter" floppte um 20:15 Uhr mit nur 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV