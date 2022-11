2,58 Millionen Menschen sahen am Sonntag ab kurz vor 19 Uhr eine weitere Folge von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" – nur eine von einem Privatsender an diesem Tag ausgestrahlte Sendung war noch stärker unterwegs, nämlich "RTL Aktuell". Mit dem Emotainment-Format kann Sat.1 also durchaus zufrieden sein, sicherte es sich im Gesamtmarkt doch 10,2 Prozent und bei den Umworbenen 8,3 Prozent. Bereits eine Stunde zuvor lief "Bitte melde dich" mit Julia Leischik vor 1,86 Millionen Zusehenden – auch damit schaffte es der Münchner Privatsender unter die Top 25 der meistgesehenen Sendungen am Sonntag.

Gut präsentierten sich im Nachgang nicht nur die "Sat.1 Nachrichten" (8% in der Zielgruppe), sondern auch der 20:15-Uhr-Spielfilm "Robin Hood", der auf 9,2 Prozent Marktanteil und somit ein klar überdurchschnittliches Ergebnis kam. 1,88 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen im Schnitt zu. Weil sich Sat.1 aber unter anderem am frühen Nachmittag und in der Late-Prime schwer tat, landete der Sender am Sonntag im Schnitt nur bei sechseinhalb Prozent.



Bei ProSieben sorgte Live-Football für ansehnliche Werte. Das frühe Spiel zwischen New York und Buffalo startete mit knapp neun Prozent, die Schlussphase nahm dann schon die Zehn-Prozent-Marke bei den Umworbenen ins Visier. Erstmals zweistellig war die Sportübertragung dann nach 22 Uhr. Das späte Spiel zwischen Tampa Bay und Los Angeles erreichte nach Mitternacht schließlich mehr als zwölf Prozent. Nachmittags hatte eine "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Wiederholung bereits gut funktioniert und für 10,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gesorgt.

