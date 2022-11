am 12.11.2022 - 09:07 Uhr

Am Freitag wurde ab 11:11 Uhr die fünfte Jahreszeit, der Karneval, eingeläutet – und der WDR übertrug die Sessionseröffnung umfangreich live – mit guten Quoten. Zwischen 10:30 und 12:45 Uhr sicherte sich der Sender im Schnitt 260.000 Zuschauende und einen Gesamtmarktanteil in Höhe von 4,6 Prozent. Auch bei den Jüngeren lief es mit vier Prozent sehr gut. Im WDR-Sendegebiet erreichte die Übertragung in dieser Zeit sogar 12,8 Prozent Marktanteil.

Zwischen 13 und kurz vor 15 Uhr wurde die Eröffnung dann im TV fortgesetzt; mit bundesweit rund 290.000 Zusehenden und 3,2 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 3,0 Prozent bei den Jüngeren. Am frühen Nachmittag kamen die Bilder im WDR-Sendegebiet noch auf gute 8,9 Prozent. Zur Primetime sicherte sich "50 Jahre Höhner" dann rund 0,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – damit gingen 2,8 Prozent Marktanteil einher.

Gut lief der Abend indes auch für den Disney Channel: Dort sicherte sich der Film "Zoomania" klar überdurchschnittliche 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten im Schnitt 400.000 Menschen ein. Nach 22:22 Uhr stiegen die Werte während der Ausstrahlung von "Ein Zwilling kommt selten allein" sogar auf 3,3 Prozent. Tele 5 landete am Freitag bei 1,3 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe, ein gutes Ergebnis. Dafür sorgten unter anderem die starken "Star Trek"-Sendungen am Vorabend, die 2,0 und 2,8 Prozent erreichten. Stärkste Spartenprogramme bei den Jüngeren mit je 2,7 Prozent waren aber ZDFinfo und Nitro. Im Gesamtmarkt kam der NDR auf gute 3,1 Prozent und lag somit – wie auch der MDR mit 2,9 Prozent – sogar vor Kabel Eins mit 2,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV