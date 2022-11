In zwei Teilen sendet RTL in diesem Jahr das Finale seiner Show "Ninja Warrior Germany" – und der Auftakt dieses Schlussaktes konnte sich am Freitagabend mit Blick auf die Quoten sehen lassen. RTL wurde ab 20:15 Uhr Zielgruppen-Marktführer, was hieß, dass die Sendung sogar die Bundesliga-Liveübertragung in Sat.1 überholt hat. Mit im Schnitt 17,2 Prozent Marktanteil dominierten die Ninjas und sicherten sich zugleich die besten Marktanteile seit 2020. 2,11 Millionen Personen ab drei Jahren sahen durchschnittlich zu.

Im Ersten sicherte sich der 20:15-Uhr-Film "McLenBurger - 100% Heimat" 3,36 Millionen Zusehende und ordentliche 12,6 Prozent, die nachfolgende "Crime Time" war weniger erfolgreich. Nach 21:45 Uhr kam "Ein Fünffach-Mörder auf der Flucht" nicht über 5,6 Prozent hinaus, die gemessene Reichweite sank durchschnittlich auf rund 1,4 Millionen.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV