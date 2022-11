Die Kochshow "Mälzer und Henssler liefern ab!" hat am Sonntagabend bei Vox für hohe Quoten gesorgt und sich ziemlich unbeeindruckt von der überwältigenden "Tatort"-Konkurrenz gezeigt. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 9,0 Prozent lag das Format in der Zielgruppe exakt auf der Höhe des Werts der im September ausgestrahlten Folge. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die guten 5,2 Prozent Marktanteil entsprachen. Auch "Prominent!" schlug sich am späten Abend mit 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch sehr gut.

Erholt zeigte sich Vox zudem am Vorabend, wo "auto mobil" und "Die Beet-Brüder" immerhin noch Marktanteile von 6,7 und 6,3 Prozent verzeichneten, nachdem der Sender zuletzt mit zwei Neustarts kein Quotenglück beschieden war. Vox lag damit zugleich deutlich vor seinem ehemaligen Sendergesicht Panagiota Petridou, deren neues Kabel-Eins-Format "Aufpoliert und abkassiert" ab 18:11 Uhr mit nur 3,1 Prozent Marktanteil ziemlich auf der Strecke blieb. In der Primetime kämpften dann auch noch die "Trucker Babes" mit Problemen und kamen diesmal nicht über 4,2 Prozent hinaus.

Sehr respektable Quoten fuhr untedessen Sat.1 ein, wo Julia Leischik mit ihrem Format "Bitte melde dich" schon gegen 18 Uhr mehr als zwei Millionen Menschen erreichte. Eine Stunde später steigerte sie sich schließlich auf 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zwar nicht ganz so gut, doch mit Marktanteilen von 7,7 und 8,8 Prozent wird man in Unterföhring recht gut leben können. Auf diesem Niveau war der Sender auch in der Primetime unterwegs, wo "Transformers: The Last Knight" und "Born 2 Die" jeweils 8,1 Prozent in der Zielgruppe verzeichneten.

Mit einem Tagesmarktanteil von 6,8 Prozent lag Sat.1 dann auch in der Zielgruppe exakt auf Augenhöhe mit RTL und Vox - was allerdings nicht unbedingt für die Stärke von RTL spricht, wo zweistellige Marktanteile am Sonntag trotz Formel 1 die Ausnahme blieben. Schlusslicht unter den Vollprogrammen war jedoch RTLzwei, das im Schnitt nur 3,7 Prozent Marktanteil erzielte.

