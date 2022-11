Der Spartensender Tele 5, bekannt für sein Filmarchiv, experimentiert unter dem Discovery-Dach immer wieder auch mit anderen Programmen. So tat sich zuletzt etwa eine Show-Schiene am Freitagabend schon ziemlich schwer. Jetzt ist am Dienstag ein neuer Serienabend gestartet, der zumindest am Premierenabend reichlich schlechte Werte hatte. Holten Filme auf dem Slot sieben Tage zuvor noch um die 400.000 Zuschauende, fiel der Auftakt der US-Serie "Southland" ab 20:15 Uhr auf ein Viertel davon; 0,11 und 0,09 Millionen Menschen wurden ermittelt. In der klassischen Zielgruppe geriet die über zehn Jahre alte Produktion mit 0,2 und 0,1 Prozent zum Flop.

Mit 0,3 und 0,4 Prozent lief im Anschluss ein "Falling Skies"-Doppelpack kaum besser. Stärker schnitt "Lucifer" bei Sixx ab. Ebenfalls ab 20:15 Uhr ausgestrahlt, kam diese Serie am Dienstagabend auf 230.000 und 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, mit je knapp einem Prozent Marktanteil lief es für Sixx halbwegs ordentlich.



An anderer Stelle funktionierten Serienepisoden wie gehabt sehr gut. Das Erste darf sich über starke Ergebnisse von "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" freuen. Die Formate holten 4,60 und 4,21 Millionen Zuschauende, 16,9 und 16,2 Prozent Marktanteil wurden erzielt. Meistgesehenes Programm des Tages war indes ein kurzes "Tagesthemen Extra" ab 21:05 Uhr, das über den Raketeneinschlag in Polen berichtete. 5,08 Millionen Menschen sahen die rund sechs Minuten lange Nachrichtensendung, die insgesamt auf 19,1 Prozent Marktanteil kam.

In Weihnachtsstimmung waren derweil schon zwei kleinere Sender. Rund 400.000 Personen sahen im Disney Channel "Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung" (Zielgruppe: 1,7%), bei Super RTL sicherte sich "Der Weihnachtswettbewerb" sogar rund 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete der Film bei 1,1 Prozent. Ab 22 Uhr steigerte sich dort "Der König und die Eisprinzessin" sogar auf 0,56 Millionen, bei den Umworbenen stieg der Wert auf 2,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV