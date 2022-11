Mit knapp unter 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hat sich die Reichweite von "Promi Big Brother" in den vergangenen Tagen auf stabiler Flughöhe eingependelt. In der Zielgruppe gingen die Marktanteile jedoch zeitweise zurück - was womöglich auch am freiwilligen Auszug von Jeremy Fragrance gelegen haben dürfte, der in den ersten Tagen die Sat.1-Show dominierte. Immerhin: Nachdem es am Freitag mit nur noch 7,2 Prozent einen neuen Tiefstwert setzte, zeigt der Trend inzwischen wieder nach oben.

Einen zweistelligen Marktanteil hat "Promi Big Brother" - gemessen an vorläufig gewichteten Quoten - aber auch am Montag wieder verpasst, wenn auch nur denkbar knapp. Mit 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Realityshow einen Marktanteil von 9,9 Prozent und lag damit klar über dem Senderschnitt. Die anschließende Late-Night-Verlängerung schaffte genau 10,0 Prozent.

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Insgesamt schalteten um 22:15 Uhr im Schnitt 1,11 Millionen Menschen, womit "Promi Big Brother" nach dem WM-Spiel erneut für einen Impuls sorgte. Die Wiederholung der "Comedy-Märchenstunde" hatte Sat.1 im Vorfeld nur 860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 5,0 Prozent in der Zielgruppe beschert. Noch schlechter sah es für den Sender am Vorabend aus, wo "Mein Mann kann" und "Lenßen übernimmt" gegen die WM zeitweise nicht mal zwei Prozent schafften.

Beim Konkurrenten RTL zeichnete sich derweil das umgekehrte Bild: Während "Wer wird Millionär? - Das Phänomen" zum Start in den Abend noch mit über neun Prozent Marktanteil überzeugte, gingen die Quoten des Kölner Senders im Laufe des Abends immer weiter zurück. Schon "RTL Direkt" kam nicht über 7,1 Prozent Marktanteil hinaus, "Extra" enttäuschte mit 6,1 Prozent und "Spiegel TV" sogar mit nur 5,0 Prozent. Den Tiefpunkt markierte jedoch das "Nachtjournal", das nicht über 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV