Ein besonders erfolgreicher Tag war der Samstag für RTLzwei eigentlich nicht, auch wenn der Sender mit einem Tageswert von 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen immerhin auf Augenhöhe mit Sat.1 lag. Doch gegen die Sport-Konkurrenz kamen Wiederholungen von "Die Schnäppchenhäuser" im Tagesprogramm über Stunden hinweg nicht über Marktanteile zwischen 2,3 und 3,7 Prozent hinaus, ehe am Vorabend auch noch "Armes Deutschland" mit 2,5 Prozent enttäuschte.

Um 20:15 Uhr sah es für den Spielfilm "Shang-High Noon" mit 4,1 Prozent aber zumindest schon etwas besser aus - doch vor allem am späten Abend drehte RTLzwei noch einmal auf. "Der Schakal" trieb den Marktanteil des Privatsenders in der Zielguppe plötzlich auf starke 8,2 Prozent. Durchschnittlich 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den 25 Jahre alten Streifen und damit sogar noch ein paar mehr als "Shang-High Noon" zur besten Sendezeit.

Nach Mitternacht steigerte sich "Kill Command - Die Zukunft ist unbesiegbar" sogar auf hervorragende 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, sodass der Tag für RTLzwei also bei Weitem nicht so desolat endete wie er begonnen hatte. Aber auch bei Vox zeigten die Quoten im Laufe des Abends nach oben: Kam "Die Chroniken von Narnia" zunächst nicht über 4,5 Prozent Marktanteil hinaus, so brachte es "The Green Mile" um 22:30 Uhr immerhin auf 7,1 Prozent.

Bei Kabel Eins waren dagegen für "MacGyver" bestensfalls 3,5 Prozent Marktanteil drin. Begonnen hatte der Wiederholungsreigen um 20:15 Uhr jedoch noch mit völlig enttäuschenden 1,2 Prozent, womit sich der Sender hinter zahlreichen kleineren Spartensendern einsortierte, darunter Super RTL und ZDFneo. Letzterer punktete übrigens nicht zuletzt am Vorabend mit "Die Abenteuer von Tim und Struppi": 610.000 Menschen sahen den Spielfilm, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei überzeugenden 3,5 Prozent.

